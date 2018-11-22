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Солистка группы Reflex выложила фото топлес 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @irinanelson
На днях певица Ирина Нельсон опубликовала в своем Instagram-аккаунте смелое фото, которое не оставило ее подписчиков равнодушными. Артистка позирует перед камерой обнаженная по пояс, а грудь прикрыта только ее длинными волосами.
В подписи к снимку Ирина поделилась, что таким образом борется с тем, что вокруг все серо и уныло:
"Доброе утро мои хорошие! На улице мороз, все вокруг ходят унылые и депрессивные😐 Как вы избавляетесь от этой хандры? Есть ли у вас какие-нибудь лайфхаки во время холодов и морозов?".
Поклонники Нельсон остались в восторге от снимка и в комментариях принялись хвалить фигуру певицы и спрашивать совета о том, как сохранить молодость и красоту после 40 лет.
Напомним, что Ирине Нельсон 46 лет, она — мама двоих детей. Несмотря на это, звезда, действительно, выглядит значительно моложе своего возраста. Она давно отказалась от сигарет и алкоголя и старается вести здоровый образ жизни.
Кроме того, известно, что Нельсон не только солистка известной российской группы Reflex, но и сертифицированный инструктор по йоге. Чтобы поддерживать себя в отличной форме, она занимается йогой каждый день, и даже когда нет настроения, Ирина старается выполнить несколько упражнений.
Женский форум
Ирина Нельсон , Звёзды
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