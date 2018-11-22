Раскрыт секрет идеальной послеродовой фигуры

Модель Абигайл О'Нил, родившая троих детей, поделилась своим секретом молодости и стройности. Об этом сообщает Mirror.

44-летняя австралийка рассказала, что каждая женщина может повторить ее трюк в домашних условиях. «Каждый день, принимая душ, я поливаю все тело струей холодной воды в конце, — уточнила О'Нил. — Я делаю так уже в течение 30 лет и уверена, что именно это помогает мне выглядеть молодой».

Также женщина рассказала, что у нее есть еще одна уловка, которую она называет «12-минутный чудо-душ». По словам модели, сперва она три минуты поливает себя горячей водой, а затем 30 секунд холодной и повторяет эти действия три раза. «Я проделываю такую процедуру хотя бы раз в неделю», — добавила О'Нил.

Вдобавок, австралийка рассказала, что она постоянно соблюдает диету и в ее рацион в основном входят растительные продукты.

В октябре британские ученые нашли корреляцию между тонкой талией и личностными характеристиками женщины. Выяснилось, что наиболее здоровые и успешные женщины — это чаще всего обладательницы стройной фигуры. По словам специалистов, узкая талия символизирует достаток, успех и самоконтроль.