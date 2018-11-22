Актриса Хизер Локлир снова оказалась в психиатрической лечебнице

Актриса была успешна на протяжении 20 лет. Хизер снималась в таких успешных телесериалах, как "Династия", "Мелроуз Плейс", "Ти Джей Хукер" и "Спин Сити", спродюсировала собственный проект "Международный аэропорт Лос-Анджелеса" и была номинирована на "Золотой глобус" целых шесть раз.

К середине нулевых карьера Локлир пошла на спад и она в основном привлекала к себе внимание прессы из-за проблем в личной жизни.

Актрисе приписывали огромное количество романов, многие из которых на самом деле даже не случались. Тем не менее, Хизер была замужем три раза, но ее браки нельзя назвать счастливыми. В первый раз ее мужем стал скандальный барабанщик американской рок-группы Mötley Crüe, которого все знают как возлюбленного Памелы Андерсон

@heatherlocklear

Второй раз Хизер вышла замуж за гитариста группы Bon Jovi Ричи Самбора, в браке с которым у них родилась дочка Ава Элизабет. Однако не успели супруги развестись, как Самбора закрутил страстный роман с актрисой Дениз Ричардс , которая долгие годы была хорошей подругой Локлир.

Говорят, дружбе тут же пришел конец, а Хизер очень страдала из-за двойного предательства. Уже тогда у актрисы начались психологические проблемы, она начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками, но ее спас третий брак с партнером по съемочной площадке сериала "Мелроуз Плейс" Джеком Вагнером

Какое-то время Локлир держалась, но со временем вернулась к алкоголю и запрещенным препаратам. Ходили слухи, что Вагнер пытался сделать все возможное, чтобы сохранить их брак, но бесконечные скандалы, пьяные вечеринки, депрессии, госпитализации и даже попытка самоубийства поставили крест на отношениях Хизер и Джека.

Через некоторое время после развода Локлир снова была госпитализирована после того, как ее сестра нашла актрису без сознания — она приняла отпускаемые по рецепту лекарства вместе с алкоголем.

Хизер удалось вернуться к съемкам, когда наладилась личная жизнь: ее мужчиной стал Крис Хейссер — школьная любовь актрисы. Однако идиллия продлилась недолго: Локлир избила и покусала бойфренда, а когда подоспела полиция, актриса накинулась и на них. Ее поместили в психиатрическую лечебницу.

После выхода из рехаба Хизер пообещала избавиться от зависимости. Но, вероятно, обещание свое не сдержала. Сегодня Локлир снова отправили в психиатрическую клинику по настоянию ее адвоката и лечащего врача. Представители актрисы не называют причины экстренной госпитализации.