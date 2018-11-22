Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актриса Хизер Локлир снова оказалась в психиатрической лечебнице 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Актриса была успешна на протяжении 20 лет. Хизер снималась в таких успешных телесериалах, как "Династия", "Мелроуз Плейс", "Ти Джей Хукер" и "Спин Сити", спродюсировала собственный проект "Международный аэропорт Лос-Анджелеса" и была номинирована на "Золотой глобус" целых шесть раз.
К середине нулевых карьера Локлир пошла на спад и она в основном привлекала к себе внимание прессы из-за проблем в личной жизни.
Актрисе приписывали огромное количество романов, многие из которых на самом деле даже не случались. Тем не менее, Хизер была замужем три раза, но ее браки нельзя назвать счастливыми. В первый раз ее мужем стал скандальный барабанщик американской рок-группы Mötley Crüe, которого все знают как возлюбленного Памелы Андерсон.
@heatherlocklear
Второй раз Хизер вышла замуж за гитариста группы Bon Jovi Ричи Самбора, в браке с которым у них родилась дочка Ава Элизабет. Однако не успели супруги развестись, как Самбора закрутил страстный роман с актрисой Дениз Ричардс, которая долгие годы была хорошей подругой Локлир.
Говорят, дружбе тут же пришел конец, а Хизер очень страдала из-за двойного предательства. Уже тогда у актрисы начались психологические проблемы, она начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками, но ее спас третий брак с партнером по съемочной площадке сериала "Мелроуз Плейс" Джеком Вагнером.
Какое-то время Локлир держалась, но со временем вернулась к алкоголю и запрещенным препаратам. Ходили слухи, что Вагнер пытался сделать все возможное, чтобы сохранить их брак, но бесконечные скандалы, пьяные вечеринки, депрессии, госпитализации и даже попытка самоубийства поставили крест на отношениях Хизер и Джека.
Через некоторое время после развода Локлир снова была госпитализирована после того, как ее сестра нашла актрису без сознания — она приняла отпускаемые по рецепту лекарства вместе с алкоголем.
Хизер удалось вернуться к съемкам, когда наладилась личная жизнь: ее мужчиной стал Крис Хейссер — школьная любовь актрисы. Однако идиллия продлилась недолго: Локлир избила и покусала бойфренда, а когда подоспела полиция, актриса накинулась и на них. Ее поместили в психиатрическую лечебницу.
После выхода из рехаба Хизер пообещала избавиться от зависимости. Но, вероятно, обещание свое не сдержала. Сегодня Локлир снова отправили в психиатрическую клинику по настоянию ее адвоката и лечащего врача. Представители актрисы не называют причины экстренной госпитализации.
Женский форум1
Джек Вагнер , Памела Андерсон , Хизер Локлир , Дениз Ричардс , Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: есть ли у вас шанс разбогатеть?3
Пары, закрутившие романы на съемочной площадке
Сколько и за что платят эскортницам в ОАЭ42
51-летняя Литвинова ошеломила обнаженной грудью11
Цена красоты Леди Гаги6
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
05:43
Пары, закрутившие романы на съемочной площадке
Звёзды
04:42
Селебрити, отказавшиеся от роскоши
Звёзды
06:00
Странные модные тренды из прошлого
Мода
04:26
Судьбы самых ярких участников «Голоса»
Звёзды
04:43
Звездные разводы, разбившие сердца поклонников
Звёзды
02:16
В чем вред контейнеров для еды
Еда
01:00
Киркоров отдал своих детей за бешеные деньги
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение