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Лера Кудрявцева предстала без бюстгальтера 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Лера Кудрявцева поделилась пикантной фотографией. Многочисленные поклонники пришли в восторг от вида обнажившейся телеведущей.
С тех пор, как стало известно о беременности Леры Кудрявцевой (которую общественность называет не иначе как очень желанной), а затем о рождении дочери Марии, имя популярной ведущей не сходит с первых страниц журналов, газет и новостных интернет-сайтов.
Неизвестно, довольна ли сама Лера таким назойливым вниманием к своей жизни (причем не только личной, но и профессиональной), однако сама подкидывает темы для обсуждений. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кудрявцева опубликовала фотографию, на которой сидит на полу спиной к объективу.
Изюминка снимка в том, что телеблондинка буквально до головы подняла футболку, продемонстрировав обнаженную спину. Очевидно, что на Кудрявцевой нет бюстгальтера. Это обстоятельство крайне взбудоражило ее подписчиков.
@leratv
"это законно быть такой красивой? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Само совершенство!", "Ух ты, а где продолжение", "Вот это фигура!", "Лера, о Вас хочется говорить так — это молодая девушка! Да, не обижайтесь — такая спина только у молоденьких", "Лучше бы спереди эту фотку сделали))", "Не той стороной", — высказались восхищенные поклонники.
Отметим, что недавно Лера Кудрявцева вернулась из Мюнхена. Там телеведущая брала интервью у скандально известной оперной певицы Марии Максаковой, которая проживает в Киеве. В частности, артистка сообщила, что потеряла 99% друзей, когда решила покинуть Россию с мужем, экс-депутатом Денисом Вороненковым.
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