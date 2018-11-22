Лера Кудрявцева предстала без бюстгальтера

Лера Кудрявцева поделилась пикантной фотографией. Многочисленные поклонники пришли в восторг от вида обнажившейся телеведущей.

С тех пор, как стало известно о беременности Леры Кудрявцевой (которую общественность называет не иначе как очень желанной), а затем о рождении дочери Марии, имя популярной ведущей не сходит с первых страниц журналов, газет и новостных интернет-сайтов.

Неизвестно, довольна ли сама Лера таким назойливым вниманием к своей жизни (причем не только личной, но и профессиональной), однако сама подкидывает темы для обсуждений. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кудрявцева опубликовала фотографию, на которой сидит на полу спиной к объективу.

Изюминка снимка в том, что телеблондинка буквально до головы подняла футболку, продемонстрировав обнаженную спину. Очевидно, что на Кудрявцевой нет бюстгальтера. Это обстоятельство крайне взбудоражило ее подписчиков.

@leratv

"это законно быть такой красивой? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Само совершенство!", "Ух ты, а где продолжение", "Вот это фигура!", "Лера, о Вас хочется говорить так — это молодая девушка! Да, не обижайтесь — такая спина только у молоденьких", "Лучше бы спереди эту фотку сделали))", "Не той стороной", — высказались восхищенные поклонники.