Бузова похвасталась фигурой в бикини

Телеведущая Ольга Бузова отправилась на Сейшельские острова, где находится площадка реалити-шоу "Дом-2". Фотографию с пляжа она опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезде удалось найти несколько свободных часов перед съемками телепроекта и она решила пойти загорать на пляж. На снимке Бузова позирует в купальнике от Moschino. "Удалось пару часов перед съёмками позагорать и насладиться шумом океана. Жизнь прекрасна! Чуточку Сейшельских красок в ленту", — поделилась она своими подписчиками.

Многие поклонники певицы оценили ее стройную фигуру, похвалили прическу и купальник: "Худышечкая моя любимая", "Офигенная фигура", "Как идет эта прическа!", "Похудела сильно, красотка", "Оля, тебе с такой длиной волос очень хорошо!", "Классный купальничек", "Красотка! Худенькая, хоть и видно, что в зал не ходишь", "Какая фигура", "Такая естественная и стройная".

@buzova86

Один из пользователей Сети в шутку поинтересовался у Бузовой, где она купила такие реалистичные фотообои. "Ольга, где Вы покупали такие фотообои?", — написал он.

Некоторые подписчики обратили внимание, что у телеведущей исчезли кубики пресса: "Куда делись кубики?", "А вроде была раньше фотка, где у Ольги живот кубиками. Куда кубики подевались?". Напомним, что в начале ноября она разместила фотографию, где продемонстрировала накаченное тело. Бузова рассказала, что серьезно готовится к своим концертам, тренируется в спортивном зале "днем и ночью".

Ранее представители ивент-агентств подсчитали, сколько получат звезды за участие в новогодних концертах и корпоративах. Они назвали самых востребованных артистов, в числе которых оказалась и знаменитая телеведущая. Ольга Бузова готова спеть за два миллиона рублей. Провести праздник она согласится, если заказчик добавит к этой сумме еще полмиллиона.