Волочкова без штанов довела до исступления

Кажется, что 42-летняя Анастасия Волочкова есть живое воплощение красоты, сексуальности, страсти. Мужчины ее обожают, женщины завидуют. Независимая, яркая, свободная, балерина знает, как преподать себя.

В этом мире бесконечно любоваться можно тремя вещами — как горит огонь, как течет вода и как танцует Анастасия Волочкова. Но даже когда она не на сцене, а дома, кажется, что ничего прекраснее быть не может. Она совершенна и грациозна в одежде и без, притягательна и в шпагате, и на диване.

Вот и на очередной фотографии она запечатлена лежащей без штанов — с голыми ногами. Это ее остроумный ответ всем завистникам злопыхателям, которые моют кости балерине и постоянно осуждают. "Продлевайте удовольствие, радость, счастье и каждое мгновение жизни! Пусть это удовольствие будет таким длинным и продолжительным, как мои ноги. Мозоли на них прекраснее, чем мозоли на языках злых недолюбленных теть. А в руках моего любимого ножки мои отдыхают и радуются, как и мое сердце. И вы порадуйтесь за меня. Если сможете, конечно. И не на ноги смотрите, а в душу мою", — подписала кадр артистка.

На снимке видно, что ее царственные ножки держат таинственная мужская рука. "Когда с самого утра все в руках любимого. И даже я", — пояснила счастливая Настя.

Народ очарован видом красавицы Насти — она, как всегда, довела всех до исступления. "Умничка! Искусство требует жертв", "Быть балериной" — это огромный кровавый труд, а Настя — талантище, трудяга и просто красавица", "Настя этими ногами с трудовыми мозолями себе хлеб зарабатывает. Это ее инструмент, как у некоторых ручка, мел, метла, лопата, топор", — восторгаются поклонники.

Оценили люди и кота Лакки, которого прославленная танцовщица держит на руках. "Какой очаровательный пушистик", "Кошка — супер! Очаровательна, как и хозяйка!"