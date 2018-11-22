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Пары, закрутившие романы на съемочной площадке 

Рамблер 5 часов назад
Служебные романы частенько перерастают в браки, и неважно, идёт речь об офисе или о съёмочной площадке. Этим знаменитостям посчастливилось найти вторую половинку на работе, в тот самый момент, когда они снимались в одном фильме.
1. Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились в 1991 году на съёмках ленты «Прогулка по эшафоту». Когда съёмки завершились, пара приняла решение жить вместе, а спустя два года актёры поженились. Много лет они пытались стать родителями, но в какой-то момент смирились с бездетностью, а потом Ольга внезапно забеременела и в 42 года родила сына Елисея. Пара вместе и по сей день.
2. Екатерина и Александр Стриженовы встретились подростками, снимаясь в картине «Лидер». Ребятам было по 14, о семейной жизни думать было рано, но отношения завязались. Достигнув совершеннолетия, Екатерина и Александр поженились. У них две взрослые дочери, родившиеся с разницей в 12 лет, и старшая в нынешнем году подарила родителям внука.
Смотрите ролик и узнайте о любовных историях Екатерины Климовой и Гелы Месхи, Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова, Ирины Старшенбаум и Александра Петрова, Веры Новиковой и Сергея Жигунова, Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Елизаветы Боярской и Максима Матвеева.
Женский форум
Сергей Жигунов , Дмитрий Певцов , Екатерина Стриженова , Александр Стриженов , Елена Лядова , Ольга Дроздова , Елизавета Боярская , Ирина Старшенбаум , Владимир Вдовиченков , Александр Петров , Агата Муцениеце , Екатерина Климова , Максим Матвеев , Вера Новикова , Звёзды , Видео
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