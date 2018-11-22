Пары, закрутившие романы на съемочной площадке

Служебные романы частенько перерастают в браки, и неважно, идёт речь об офисе или о съёмочной площадке. Этим знаменитостям посчастливилось найти вторую половинку на работе, в тот самый момент, когда они снимались в одном фильме.

1. Ольга Дроздова Дмитрий Певцов познакомились в 1991 году на съёмках ленты «Прогулка по эшафоту». Когда съёмки завершились, пара приняла решение жить вместе, а спустя два года актёры поженились. Много лет они пытались стать родителями, но в какой-то момент смирились с бездетностью, а потом Ольга внезапно забеременела и в 42 года родила сына Елисея. Пара вместе и по сей день.