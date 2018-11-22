Селебрити, отказавшиеся от роскоши

Знаменитости получают огромные гонорары и тратят их на дома и машины. Однако есть голливудские звёзды, которые не кичатся богатством и не хотят покупать недвижимость. Они довольствуются малым и живут скромно даже по меркам обычных людей.

1. Кристиан Бейл . Актёр долго жил в однокомнатной квартире и не пользовался мобильным телефоном. По словам самого Кристиана, любой оказавшийся в квартире вор мог бы запросто разрыдаться.

2. Кейт Миддлтон . Герцогиня Кембриджская выросла в обычной семье, её родители сами сделали состояние. Сейчас Кейт — член британской королевской фамилии и может позволить себе роскошную жизнь. Но герцогиня нередко появляется на публике в платьях, в которых её видели ранее.

3. Леди Гага . Певица, чью состояние оценивается в миллионы, регулярно торгуется за каждый цент и не брезгует покупками по купонам. Несколько лет она жила в доме, где была только одна спальня.

4. Марк Цукерберг . Основатель социальной сети не любит тратить деньги на одежду и еду, он предпочитает простые футболки и джинсы и питается очень просто. Зато Марк известен как благотворитель, он охотно выделяет средства на борьбу с болезнями, а в будущем планирует 99 процентов состояния отдать на благотворительные цели.