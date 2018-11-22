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Селебрити, отказавшиеся от роскоши 

Рамблер 5 часов назад
Знаменитости получают огромные гонорары и тратят их на дома и машины. Однако есть голливудские звёзды, которые не кичатся богатством и не хотят покупать недвижимость. Они довольствуются малым и живут скромно даже по меркам обычных людей.
1. Кристиан Бейл. Актёр долго жил в однокомнатной квартире и не пользовался мобильным телефоном. По словам самого Кристиана, любой оказавшийся в квартире вор мог бы запросто разрыдаться.
2. Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская выросла в обычной семье, её родители сами сделали состояние. Сейчас Кейт — член британской королевской фамилии и может позволить себе роскошную жизнь. Но герцогиня нередко появляется на публике в платьях, в которых её видели ранее.
3. Леди Гага. Певица, чью состояние оценивается в миллионы, регулярно торгуется за каждый цент и не брезгует покупками по купонам. Несколько лет она жила в доме, где была только одна спальня.
4. Марк Цукерберг. Основатель социальной сети не любит тратить деньги на одежду и еду, он предпочитает простые футболки и джинсы и питается очень просто. Зато Марк известен как благотворитель, он охотно выделяет средства на борьбу с болезнями, а в будущем планирует 99 процентов состояния отдать на благотворительные цели.
5. Киану Ривз. Актёр — один из самых известных богатых «бедняков». Звезда фильма «Матрица» ездит на метро, предпочитает дешёвую одежду и так не обзавёлся собственным особняком.
Женский форум
Кристиан Бейл , Кейт Миддлтон , Марк Цукерберг , Киану Ривз , Стефани Джерманотта , Звёзды , Видео
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