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51-летняя Литвинова ошеломила обнаженной грудью 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Актриса поделилась с поклонниками в Instagram пикантным фото. На нем она предстала в платье с экстремальным декольте.
Рената Литвинова снялась для обложки журнала Vogue. Актриса опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует в черном элегантном наряде.
При этом вырез на платье буквально до пупа. В декольте видна обнаженная грудь актрисы. Лицо звезды скрывает надвинутая на глаза шляпка, а загадочности атмосфере кадра придает дым, окутавший фигуру Литвиновой.
В подписи Рената поблагодарила фотографа — известного модельера Гошу Рубчинского и команду фотоссесии. Пользователей соцсети потряс образ артистки и ее обнаженные формы. "От красивой женщины глаз не оторвать", "Обалденски круто!", "Космос", "Соблазнительница", "Невероятная женщина, которая вызывает только восхищение", "Фото с ног сшибательное!" — написали поклонники Литвиновой.
Отметим, сейчас Рената Литвинова сочетает работу в театре и кино. В октябре она раскрыла название своего нового режиссерского проекта. Знаменитость снимает картину по мотивам собственного спектакля "Северный ветер". В фильме сыграет 17-летняя дочь актрисы Ульяна Добровская.
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Ульяна Добровская , Гоша Рубчинский , Рената Литвинова , Звёзды
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