51-летняя Литвинова ошеломила обнаженной грудью

Актриса поделилась с поклонниками в Instagram пикантным фото. На нем она предстала в платье с экстремальным декольте.

Рената Литвинова снялась для обложки журнала Vogue. Актриса опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует в черном элегантном наряде.

При этом вырез на платье буквально до пупа. В декольте видна обнаженная грудь актрисы. Лицо звезды скрывает надвинутая на глаза шляпка, а загадочности атмосфере кадра придает дым, окутавший фигуру Литвиновой.

В подписи Рената поблагодарила фотографа — известного модельера Гошу Рубчинского и команду фотоссесии. Пользователей соцсети потряс образ артистки и ее обнаженные формы. "От красивой женщины глаз не оторвать", "Обалденски круто!", "Космос", "Соблазнительница", "Невероятная женщина, которая вызывает только восхищение", "Фото с ног сшибательное!" — написали поклонники Литвиновой.