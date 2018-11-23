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Кто стал главной любовью Марины Голуб 

Рамблер 4 часа назад
В октябре 2012 года стало известно о трагической гибели актрисы Марины Голуб. Яркая и самобытная артистка, эффектная и заметная женщины с жизнерадостной улыбкой ушла из жизни после ДТП, но оставила после себя роли в кино и театре. Карьера Марины, которой в школе-студии МХАТ прочили большое будущее, действительно сложилась, она стала одной из самых востребованных исполнительниц своего времени и блистала на сцене МХТ, но вот в личной жизни у Голуб получилось не всё.
С первым супругом будущая звезда познакомилась, поймав машину на улице. Водитель, приятный молодой человек, выпросил у неё номер телефона, и это стало началом романа. Марина не стремилась к замужеству, на браке настоял её отец. Однако семья, в которой появилась дочь, всё равно через несколько лет распалась.
Второй муж актрисы не планировал быть актёром, но, познакомившись с ней, приехал в столицу и поступил в Школу-студию МХАТ. Жена старалась помочь ему реализоваться в актёрстве, но мужчине больше нравилось проводить время дома, так что и этот брак живой и подвижной Марине сохранить не удалось.
Но настоящей любовью Марины Голуб был её третий муж, Анатолий Белый. Как познакомились актёры и почему Марина и Анатолий расстались, узнайте из видео.
Женский форум1
Анатолий Белый , Марина Голуб , Звёзды , Видео
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