Кто стал главной любовью Марины Голуб

В октябре 2012 года стало известно о трагической гибели актрисы Марины Голуб . Яркая и самобытная артистка, эффектная и заметная женщины с жизнерадостной улыбкой ушла из жизни после ДТП, но оставила после себя роли в кино и театре. Карьера Марины, которой в школе-студии МХАТ прочили большое будущее, действительно сложилась, она стала одной из самых востребованных исполнительниц своего времени и блистала на сцене МХТ, но вот в личной жизни у Голуб получилось не всё.

С первым супругом будущая звезда познакомилась, поймав машину на улице. Водитель, приятный молодой человек, выпросил у неё номер телефона, и это стало началом романа. Марина не стремилась к замужеству, на браке настоял её отец. Однако семья, в которой появилась дочь, всё равно через несколько лет распалась.

Второй муж актрисы не планировал быть актёром, но, познакомившись с ней, приехал в столицу и поступил в Школу-студию МХАТ. Жена старалась помочь ему реализоваться в актёрстве, но мужчине больше нравилось проводить время дома, так что и этот брак живой и подвижной Марине сохранить не удалось.