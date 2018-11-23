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Вера Брежнева показала архивное видео 

Карельские вести 4 часа назад
36-летняя Вера Брежнева стала известной как солистка группы «ВИА Гра». Вера выступала в составе группы с 2003 года, а через четыре года вышла из неё, чтобы строить сольную карьеру.
В честь 16-летия сценической жизни Брежнева опубликовала в соцсетях архивные кадры со съёмок клипа «Не оставляй меня любимый» из альбома «Стоп! Снято!» 2003 года. Это был седьмой клип группы «ВИА Гра», в которой, помимо Брежневой, тогда пели Анна Седокова и Надежда Грановская.
"16 лет на сцене)) столько событий и воспоминаний, но первые — самые памятные 💛 кадры с кастинга совсем смешные, поэтому лучше поделюсь этим видео😉"
Клип стал хитом 2003 года и держался в музыкальных хит-парадах больше семи месяцев.
В комментариях под видео поклонники поблагодарили Брежневу за её творчество:
«Это были самые хорошие песни! Слушаю до сих пор», «Эх, кажется, что это было совсем недавно. Вы были самыми крутыми», «Это был лучший состав Виагры) Сегодня она уже не та», «Обожаю ваш старый состав группы Виагра, никто не сможет вас заменить! Честно говоря, до сих пор не привыкла, что есть новая группа, уж извините».
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Анна Седокова , Надежда Грановская , Вера Брежнева , Звёзды , Видео
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