Дакота призналась, что ее отец ни разу не видел внучку

И откровенно рассказала об алкоголизме папы.

Известную певицу Риту Дакоту часто спрашивают, почему она не делится фотографиями с отцом в личном блоге. Ведь с мамой артистка часто публикует снимки и трогательные видео. Рита Дакота редко рассказывает о папе, поскольку практически с ним не видится. А детские воспоминания причиняют ей боль. Певица не стала скрывать, что ее отец уже давно злоупотребляет алкоголем. И в последнюю их встречу, которая была несколько лет, он с трудом держался на ногах. 53-летний Сергей Герасимович даже ни разу не видел свою внучку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 25 Окт 2018 в 11:17 PDT Я его звала на свадьбу, предложила ему прилететь на венчание, привезти его. Но он отказался, сказал, что не хочет, не может. Про мою беременность он узнал один из первых, знали пара моих друзей, мама, родители Влада, и я папе сказала. Он очень рад был. Но Мию он ни разу не видел,

«Возможно, я предприму ещё одну попытку с ним увидеться, у меня 18 декабря в Минске большой сольный концерт, и я специально лечу на день раньше, чем все музыканты. Возможно, в этот раз у меня получится с ним нормально поговорить», — призналась артистка.

Рита Дакота поделилась, что в детстве очень боялась отца. Ведь его поведение было неадекватным. «Он очень сильный, чемпион Белоруссии по боксу, он мог подвинуть так стол, что моя мама врезалась в стену; совершать резкие движения, которые могли причинить кому-то боль. Это была такая неконтролируемая агрессия», — рассказала Рита Дакота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 20 Сен 2018 в 10:29 PDT Певица призналась, что после развода родителей не виделась с отцом десять лет. За это время ее родной человек успел отсидеть в тюрьме за поджог автомобиля и отсудить половину их квартиры. Однако певица все равно захотела приехать к Сергею Герасимовичу в гости. Тем более, что он сам позвал ее. Рита долго готовилась к встрече. Ее мама, даже несмотря на все обиды и злость, приготовила для бывшего мужа его любимый бульон. Но на пороге Риту встретил человек, который с трудом стоял на ногах.

Он открыл мне просто в невменяемом состоянии, ну просто прямо совсем в говно. Я говорила ему в слезах: «Папа, ну почему ты не мог подождать всего один день?! Мы не виделись с тобой 10 лет!» Он мне сказал: «Доченька, прости, я алкоголик». И всё,

— откровенно рассказала певица.

Рита Дакота винит родного отца и в разводе с Владом Соколовским . Певица не смогла сдержать слез на концерте в Санкт-Петербурге. В перерывах между песнями она рассуждала о любви, счастье, откровенничала — и в какой-то момент призналась, что причина ее неудач в личной жизни — это сложные отношения с папой. Но в итоге заметила, что всю жизнь писала песни, чтобы он ею мог гордиться.

Девочки меня поймут, потому что в отношениях с мужчинами никогда не бывает просто, если у вас сложные отношения с отцом. Я никогда в жизни не говорила про папу, никогда не пела, но я нашла в себе силы написать об этом песню. Пока я не переживу эту боль, пока не сублимирую ее в творчество, пока не откажусь от этого сознания жертвы маленькой 12-летней девочки, то меня все мужчины будут предавать: кто-то будет изменять, кто-то будет бить, кто-то будет бухать — так работает Вселенная. К сожалению, все наши проблемы из детства!

— говорила Рита Дакота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 25 Авг 2018 в 3:34 PDT На глазах девушки выступили слезы, но фанаты поддержали певицу, скандируя ее имя. Затем артистка призналась, что пишет песни ради того, чтобы отец гордился ею: «Папа, если ты меня слышишь, то я тебя люблю и не виню ни за что! Я тебя отпускаю! Этой песней хочу освободиться от всего этого и не хочу тащить весь этот ужасный багаж в свою жизнь, потому что я очень-очень хочу быть счастливой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Влад Соколовский (@vs20) 29 Июл 2018 в 9:33 PDT Отметим, новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского буквально потрясла общественность — никто не мог даже предположить, что такая идеальная пара распадется. Однако за милыми семейными фото в Instagram крылась настоящая трагедия: певца призналась, что все было лишь красивой картинкой, а на деле отношения супругов трещали по швам.