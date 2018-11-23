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18-летняя любовница Гуфа прервала беременность 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Юная екатеринбурженка Яна Шевцова, называющая себя возлюбленной рэпера Гуфа, призналась, что была беременна от него, но приняла непростое решение сделать аборт.
События в предполагаемом любовном треугольнике Кети Топурия — Гуф — Яна Шевцова развиваются с космической скоростью. На днях выяснилось, что солистка A'Studio и рэпер больше не вместе, но причина оставалась неизвестной. Затем юная жительница Екатеринбурга Яна Шевцова «вышла из тени», заявив, что у нее уже пару лет длятся отношения с любвеобильным Гуфом. А вечером 22 ноября девушка сообщила журналу StarHit, что узнала о своей беременности от возлюбленного, но… решила ее прервать.
«Я выпила таблетку. Я находилась на раннем сроке беременности. Даже не успела ничего почувствовать и не успела ничего понять. Казалось, что я просто заболела, и мне надо выпить лекарство, чтобы все снова стало хорошо. В общем, стараюсь не думать об этом», — поделилась Яна с изданием.
Также блондинка ответила уже появившимся у нее хейтерам, обвинившим ее в самопиаре: «Мне абсолютно все ровно на эту славу, ведь я таких понятий… Как оно предписано, так все и произойдет. Я придерживаюсь моральных принципов, хотя могло бы быть все в развернутой форме, но мне оно зачем? Зачем знать, интимные отношения. Не думаю, что это оценит публика» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Любопытно, что сам Гуф пока никак не комментирует произошедшее. Его экс-возлюбленная Кети Топурия тоже хранит молчание и блистает на светских мероприятиях.
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Гуф , StarHit , passion.ru , Звёзды
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