18-летняя любовница Гуфа прервала беременность

Юная екатеринбурженка Яна Шевцова, называющая себя возлюбленной рэпера Гуфа , призналась, что была беременна от него, но приняла непростое решение сделать аборт.

События в предполагаемом любовном треугольнике Кети Топурия — Гуф — Яна Шевцова развиваются с космической скоростью. На днях выяснилось, что солистка A'Studio и рэпер больше не вместе, но причина оставалась неизвестной. Затем юная жительница Екатеринбурга Яна Шевцова «вышла из тени», заявив, что у нее уже пару лет длятся отношения с любвеобильным Гуфом. А вечером 22 ноября девушка сообщила журналу StarHit , что узнала о своей беременности от возлюбленного, но… решила ее прервать.

«Я выпила таблетку. Я находилась на раннем сроке беременности. Даже не успела ничего почувствовать и не успела ничего понять. Казалось, что я просто заболела, и мне надо выпить лекарство, чтобы все снова стало хорошо. В общем, стараюсь не думать об этом», — поделилась Яна с изданием.

Также блондинка ответила уже появившимся у нее хейтерам, обвинившим ее в самопиаре: «Мне абсолютно все ровно на эту славу, ведь я таких понятий… Как оно предписано, так все и произойдет. Я придерживаюсь моральных принципов, хотя могло бы быть все в развернутой форме, но мне оно зачем? Зачем знать, интимные отношения. Не думаю, что это оценит публика» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Любопытно, что сам Гуф пока никак не комментирует произошедшее. Его экс-возлюбленная Кети Топурия тоже хранит молчание и блистает на светских мероприятиях.