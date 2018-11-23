Полина Гагарина показала редкое фото дочери 

Артистке хочется хвастаться не только сыном.
Известная певица Полина Гагарина в апреле прошлого года стала мамой во второй раз. Звезда долго скрывала от поклонников свою беременность, а после рождения дочки предпочитает не показывать ребенка в соцсетях и не выходит с ней в свет. Тем не менее, иногда артистка все же делится с поклонниками редкими фото малышки Мии. Так, как и многие дети, девочка обожает закидывать ножку на бортик своей кроватки, а маму эта поза умиляет. В результате Полина сфотографировала дочь, а потом разместила снимок в Instagram.
"Моя маленькая балерина❤️", — подписала фотографию звезда.
Поклонники заметили, что Мия подросла. «Принцесса😍», «Какая уже большая! 😍», «Совсем взросленькая уже😍», «Лапочка какая😍», «😍💗🎀 Какое чудо! Какая уже большая малышка!», «Как это мило😻♥️», «Миюшка, 😻😻😻😻💖💖😘😘💞💞 какая большая уже. 😻😻 У вас такая чудесная семья!», — можно прочесть в комментариях. Многие просят почаще делиться фото с девочкой, ведь публика так любит эти снимки.
Напомним, Полина Гагарина с 2014 года замужем за фотографом Дмитрием Исхаковым. В семье растут двое детей. Певица родила дочку 26 апреля прошлого года. Малышку назвали Мия. А первый ребенок звезды Андрей появился на свет в первом браке певицы с актером Петром Кисловым. Полина гордится своим сыном и периодически посвящает ему нежные посты в соцсетях.