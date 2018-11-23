Полина Гагарина показала редкое фото дочери 

Артистке хочется хвастаться не только сыном.

Поклонники заметили, что Мия подросла. «Принцесса😍», «Какая уже большая! 😍», «Совсем взросленькая уже😍», «Лапочка какая😍», «😍💗🎀 Какое чудо! Какая уже большая малышка!», «Как это мило😻♥️», «Миюшка, 😻😻😻😻💖💖😘😘💞💞 какая большая уже. 😻😻 У вас такая чудесная семья!», — можно прочесть в комментариях. Многие просят почаще делиться фото с девочкой, ведь публика так любит эти снимки.