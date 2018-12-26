10 звезд, изменивших свои фигуры до неузнаваемости

Джессика Cипсон

beautyhack.ru

Рост Джессики 161 см, стандартный вес — 55 кг. Симпсон склонна к полноте и после беременности набрала 30 кг. На удивление поклонников, она не впала в депрессию и не стала агрессивно реагировать на критику. Напротив, это стало для молодой мамы серьезной мотивацией. Джессика просто поселилась в тренажерном зале. 4 раза в неделю она занималась под руководством Харли Пастернака. Он же разработан для Симпсон специальную систему питания, основанную на выставлении продуктам очков в зависимости от калорийности. Результат не заставил долго ждать. Через полгода Симпсон снова смогла гордо позировать в купальнике.

Полина Гагарина

beautyhack.ru

На «Фабрике звезд» Полина выглядела не так, как сейчас. И дело не в том, что тогда у нее не было фирменной стрижки и платинового блонда. Полина весила больше на 40 кг — сложно поверить. Победить лишний вес помогли нагрузки в школе-студии МХАТ, где Полина тогда училась, и специальная диета. Гагарина чередовала белковые и углеводные дни (три дня — рис, три дня — курица, три дня— овощи), пила много воды и тщательно подбирала продукты для рациона. Тренировку от Полины Гагариной смотрите тут.

Кристина Агилера

beautyhack.ru

Несколько лет назад миниатюрная Кристина (157 см) сильно поправилась. Плюс 25 кг — серьезный аргумент, чтобы взяться за фигуру. Сначала Агилера убеждала поклонников, что ее все устраивает. Но через несколько месяцев снова хвасталась осиной талией. За первый месяц усиленных тренировок и ограничения суточной нормы калорий до 1 600, Агилера сбросила 10 кг. Любимый вид физической активности звезды — йога. Она занимается ей несколько раз в неделю.

Екатерина Скулкина

beautyhack.ru

Звезда «Comedy Woman» хороша в любом виде. Поклонники полюбили Катю именно в размере плюс. Видимо, саму Скулкину это не устроило, и она решила стать немного меньше, похудев на 15 кг. Справиться с непосильной ношей помогли правильное питание, массаж и спорт: «Я с детства была пухлой. Будучи студенткой, поправилась еще сильнее. Но знаете, меня это не смущало, а напротив — стало фирменным стилем. Похудеть я решила в отпуске. Пляж был единственным местом, где я чувствовала себя дискомфортно».

Анастасия Денисова

beautyhack.ru

О своей истории похудения Анастасия рассказала в интервью BeautyHack: «Все знают, что для роли в сериале „Деффчонки“ мне нужно было набрать вес, но это не так просто, как вы думаете. Если до этого я, как все девушки, в чем-то себя ограничивала, сидела на диете, устраивала читмиллы, то тут мне сказали: „Ешь все подряд и поправляйся“. Самое удивительное, что вес увеличивался очень медленно, хоть я и придерживалась голливудских правил — например, ела печенье с маслом и запивала какао с жирным молоком.

Какого-то триумфального возвращения в свой вес не было, но перед пятым сезоном я похудела на 15 килограммов. Я тогда перекрасилась в блондинку и примерно в это же время познакомилась с мужем. Когда сказала ему, что снимаюсь в сериале, он не поверил: „Да ладно! Это же не ты!“ Но если честно, недавно я просто взяла и бросила худеть. Для поддержания себя в форме периодически делаю массажи или аппаратные процедуры. Со спортом отношения непростые. Бывают периоды, когда что-то щелкает, и я начинаю заниматься кардио, качаюсь в спортзале. А бывает, палец поднять не могу, какой уж тут фитнес? Зато люблю ходить пешком — могу гулять часами, слушать музыку, кайфовать. Вот он — мой ЗОЖ».

Рене Зельвегер

beautyhack.ru

Так же, как и Анастасия, Рене вынуждена была поправиться «по контракту». Для съемок в «дневников Бриджит Джонс » пришлось стать больше на 6 размеров. После окончания съемок Зелвегер обратилась к специалистам, которые помогли вернуть комфортный вес. Первым шагом стал отказ от алкоголя, мучного, сладкого, жирного и соленого. Основу рациона актрисы составляли тунец, салаты, индейка и овощное рагу. 2 литра воды в день — обязательный минимум. Зелвегер предпочитает травяные чаи кофе, а перед сном съедает половину грейпфрута.

Ани Лорак

beautyhack.ru

Ани может похвастаться не только прекрасными вокальными данными, но и прекрасной фигурой, которая досталась звезде тяжелым трудом. Лорак быстро поправляется. Гены, они такие. Однажды дав себе слабину, Ани поправилась на 15 кг. Чтобы снова носить откровенные наряды, пришлось потрудиться. Певица отказалась от хлеба и газировки, а также от приемов пищи после семи. Каждое утро Лорак делает комплекс упражнений на пресс и руки и минимум два раза в неделю ходит в зал.

Саша Бортич

beautyhack.ru

Саша признается: она склонна к полноте, но даже при этом набрать 20 кг для роли в фильме «Я худею» было сложно. Актриса сильно переживала, что не сможет вернуть стройность после проекта. Зря — у нее это получилось очень быстро. Секрет прост: правильное питание, спорт и соблюдение баланса КБЖУ. 20 интересных фактов об актрисе читайте здесь.

Виктория Лопырева

beautyhack.ru

Был момент, когда Виктория сильно поправилась, вызвав негодование поклонников. Взяв себя в руки, модель быстро пришла в форму. Ее секрет — отсутствие в рационе молочных продуктов, легкоусвояемый белок и забота о поддержании нормальной микрофлоры кишечника.

Келли Осборн

beautyhack.ru

На похудение Келли Осборн вдохновил хореограф британского шоу «Танцы со звездами» Луис ван Амстел. Получив приглашение британского телеканала, она пересмотрела режим питания и полюбила физические упражнения. Келли предупреждает, что ее диета противоречит основным канонам правильного питания: она не считает калории, не следит за размером порции и ест фрукты на ночь. По совету партнера по танцам, Осборн отказалась от сахара, белого хлеба, фаст-фуда, заменила чипсы ржаными сухариками, а колу поменяла на травяной чай. Сработало!