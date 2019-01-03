Голливудские звезды, недолюбливающие Россию

В 2004 году певица Шер приехала на гастроли в Россию. Ни до того, ни после дива не была в нашей стране. Тогда она приветствовала со сцены российских поклонников и восторгалась страной, но спустя 10 лет была в числе знаменитостей, призывавших к бойкоту Олимпийских игр в Сочи. Россию она сочла страной, где терроризируют представителей нетрадиционной ориентации. Сама же певица — ярая защитница ЛГБТ-сообщества. По её словам, пока в России не изменится отношение к гомосексуалистам, она сюда не приедет.