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Голливудские звезды, недолюбливающие Россию 

Рамблер 4 часа назад
В 2004 году певица Шер приехала на гастроли в Россию. Ни до того, ни после дива не была в нашей стране. Тогда она приветствовала со сцены российских поклонников и восторгалась страной, но спустя 10 лет была в числе знаменитостей, призывавших к бойкоту Олимпийских игр в Сочи. Россию она сочла страной, где терроризируют представителей нетрадиционной ориентации. Сама же певица — ярая защитница ЛГБТ-сообщества. По её словам, пока в России не изменится отношение к гомосексуалистам, она сюда не приедет.
Многие голливудские знаменитости недолюбливают Россию. Некоторые, как и Шер, уверены, что у нас ущемляют права геев, другие подозревают страну во вмешательстве в выборы в США, третьи уверены, что мы настроены воинственно в отношении стран Запада. Например, один из главных комиков Голливуда актёр Джим Керри пафосно удалил аккаунт в Facebook, мотивировав уход из социальной сети тем, что Facebook якобы получил колоссальную прибыль от работы русских хакеров.
Почему озлобились на Россию Иэн Маккеллен, Кэти Перри, Дженнифер Лоуренс, Морган Фримен? Ответ ищите в ролике.
Женский форум63
Звёзды , Видео , Дженнифер Лоуренс , Джим Керри , Морган Фримен , Иэн Маккеллен
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