Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь 

Рамблер 4 часа назад
Некоторые звёзды считают, что поклонники должны знать о них всё, и регулярно выкладывают в социальных сетях откровенные фотографии. Другие же знаменитости уверены, что личная жизнь должна оставаться личной, поэтому тщательно оберегают семью от назойливых журналистов. Однако рано или поздно становится известно о так долго скрываемых вторых половинках и детях известных людей.
1. Актёр, сценарист, продюсер Семён Слепаков никогда не говорит о личном. Но недавно стало известно, что с 2012 года Семён женат. Папарации удалось раскопать лишь очень немногое о супруге комика: её зовут Карина и работает она юристом. Ни одного интервью девушка до сих пор не дала и в социальных сетях не зарегистрировалась. Возможно, именно такая закрытость Семёна и Карина и есть залог их семейного счастья: по словам друзей, супруги даже спустя 6 лет после свадьбы выглядят молодожёнами.
2. Актёр, телеведущий и шоумен Сергей Светлаков в 2013 году неожиданно для всех женился, однако не спешил выносить на публику подробности. Когда у пары начался роман, они его старательно скрывали. В том же году жена Сергея Антонина родила ему сына, а спустя четыре года и ещё одного. Сам Сергей уверяет, что его мало интересует светская жизнь, для выходов с семьёй он выбирает тихие места, где ему никто не будет мешать наслаждаться общением с женой и детьми.
Как у продюсера Максима Фадеева получилось почти 30 лет скрывать наличие жены и сына, рассказывает ролик.
Женский форум
Звёзды , Видео , Максим Фадеев , Сергей Светлаков , Семен Слепаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 ошибок в макияже, которые вы делаете каждый день
«Муж дарит мне ненужную утварь»
Как возникает страх
Знаменитости, сумевшие побороть зависимости
Как правильно дарить и получать подарки
Видео
04:57
Голливудские звезды, недолюбливающие Россию
Звёзды
03:26
Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь
Звёзды
00:33
Особенности макияжа «под очки»
Красота
04:03
Как распознать лгуна
Психология
02:45
Школьные клички знаменитостей
Звёзды
01:03
Какими были бы звезды в обычной жизни
Звёзды
04:49
Распространенные ошибки при выборе бюстгальтера
Мода
05:40
Все мужчины Аллы Пугачевой
Звёзды
05:13
Три брака Ирины Алферовой
Звёзды
04:48
Самые богатые дети планеты
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение