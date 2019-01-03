Знаменитости, тщательно охраняющие личную жизнь

Некоторые звёзды считают, что поклонники должны знать о них всё, и регулярно выкладывают в социальных сетях откровенные фотографии. Другие же знаменитости уверены, что личная жизнь должна оставаться личной, поэтому тщательно оберегают семью от назойливых журналистов. Однако рано или поздно становится известно о так долго скрываемых вторых половинках и детях известных людей.

1. Актёр, сценарист, продюсер Семён Слепаков никогда не говорит о личном. Но недавно стало известно, что с 2012 года Семён женат. Папарации удалось раскопать лишь очень немногое о супруге комика: её зовут Карина и работает она юристом. Ни одного интервью девушка до сих пор не дала и в социальных сетях не зарегистрировалась. Возможно, именно такая закрытость Семёна и Карина и есть залог их семейного счастья: по словам друзей, супруги даже спустя 6 лет после свадьбы выглядят молодожёнами.

2. Актёр, телеведущий и шоумен Сергей Светлаков в 2013 году неожиданно для всех женился, однако не спешил выносить на публику подробности. Когда у пары начался роман, они его старательно скрывали. В том же году жена Сергея Антонина родила ему сына, а спустя четыре года и ещё одного. Сам Сергей уверяет, что его мало интересует светская жизнь, для выходов с семьёй он выбирает тихие места, где ему никто не будет мешать наслаждаться общением с женой и детьми.