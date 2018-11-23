Голливудские знаменитости с русскими корнями 

Актриса Хелен Миррен довольна популярна в Великобритании, но на весь мир её прославил вышедший в 2006 году фильм «Королева», где Хелен сыграла нынешнюю британскую королеву Елизавету Вторую. Тогда же стала широко известно, что Хелен Миррен — это псевдоним, а настоящее имя актрисы — Елена Лидия Васильевна Миронова. Её отец осел в Великобритании в тридцатые годы, и Хелен родилась уже в этой стране, хотя предки её были русскими. А у каких ещё голливудских звёзд русские корни?
1. Леонардо Ди Каприо. Бабушка актёра — русская. Леонардо также как-то обмолвился, что его дед тоже был русским.
2. Гвинет Пэлтроу. Предки актрисы — род Палтровичей, живших в городе Новогрудок. Сейчас Новогрудок принадлежит Беларуси, но когда-то входил в состав Российской империи.
3. Харрисон Форд. Бабушка актёра Анна Лифшиц перебралась в США из Минска, считавшегося российским, в двадцатые годы прошлого века.
4. Сильвестр Сталлоне. Прабабушка Сильвестра по материнской линии — Роза Лейбович, происходящая из знаменитого еврейского клана из Одессы, бывшей в составе России.
А знали ли вы, что русские предки были у Стивена Сигала, Натали Портман, Дэвида Духовны, Дастина Хоффмана, Памелы Андерсон, Лизы Кудроу, Майкла Дугласа?