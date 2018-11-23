Трагедии королев красоты

«Мисс Гондурас-2014» Мария Хосе Альворадо мечтала принять участие в конкурсе красоты «Мисс мира». На одной вечеринке кавалер сестры Марии затеял скандал: ему показалась, что друг слишком активно ухаживает за его возлюбленной. Сначала юноша расправился с сестрой, а потом убил и Марию, сочтя её неудобной свидетельницей. Эта история показывает, что даже корона на голове и титулы и звания далеко не всегда гарантируют счастье. Увы, похожие трагедии случились и с другими королевами красоты.

Индианка Насифа Джозеф выиграла конкурс красоты в стране в 1997 году. После победы Нафиса была нарахсват: её приглашали на тв-шоу, она начала сниматься в Болливуде, участвовала в модных показах. Спустя несколько лет счастливица объявила о помолвке. Избранником Джозеф стал мужчина, который помог ей добиться успеха. Но довольно скоро выяснилось, что возлюбленный Нафисы — мошенник. Он был женат и, делая предложение девушке, ещё не оформил развод. Мало того, он и не собирался оставлять первую супругу. Не пережив такого предательства, королева красоты покончила с собой.

Как навязчивый поклонник убил «Мисс Польша-91»? Как «Мисс Россия-96» связалась с киллером? За что расстреляли «Мисс Венесуэла-2004»? Узнайте о этих трагедиях из видео.