Подробности личной жизни Эдгарда Запашного

О дрессировщиках братьях Запашных сейчас стало известно многое, хотя прежде братья старались хранить личную жизнь в секрете. Эдгард и Аскольд — представители известной цирковой династии, дрессировщики в четвёртом поколении. С 2012 года Запашные возглавили Большой московский цирк, где Эдгард стал директором, а Асколькд — художественным руководителем. Но если младший брат давно обзавёлся женой и детьми и слывёт примерным отцом, то старший до последнего времени числился среди самых завидных холостяков страны. Однако оказалось, что Эдгард кое-что скрывал.

Первой любовью Эдгарда была коллега, цирковая гимнастка Елена Петрикова . С девушкой он прожил 13 лет, но детьми пара не обзавелась, да и афишировать отношения оба не стремились. В конце концов молодые люди расстались, но до сих пор остаются друзьями.

Через некоторое время дрессировщик на гастролях познакомился с фитнес-инструктором Ольгой. Закрутился роман, Ольга переехала в столицу и в 2011 году родила любимому дочь Стефанию, спустя два года появилась и Глория, хотя официально брак пара так и не оформила.

Почему Эдгард и Ольга расстались, как у дрессировщика появился долгожданный сын и когда Эдгард Запашный женится? Обо всём это рассказывает ролик.