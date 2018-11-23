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Подробности личной жизни Эдгарда Запашного 

Рамблер 1 час назад
О дрессировщиках братьях Запашных сейчас стало известно многое, хотя прежде братья старались хранить личную жизнь в секрете. Эдгард и Аскольд — представители известной цирковой династии, дрессировщики в четвёртом поколении. С 2012 года Запашные возглавили Большой московский цирк, где Эдгард стал директором, а Асколькд — художественным руководителем. Но если младший брат давно обзавёлся женой и детьми и слывёт примерным отцом, то старший до последнего времени числился среди самых завидных холостяков страны. Однако оказалось, что Эдгард кое-что скрывал.
Первой любовью Эдгарда была коллега, цирковая гимнастка Елена Петрикова. С девушкой он прожил 13 лет, но детьми пара не обзавелась, да и афишировать отношения оба не стремились. В конце концов молодые люди расстались, но до сих пор остаются друзьями.
Через некоторое время дрессировщик на гастролях познакомился с фитнес-инструктором Ольгой. Закрутился роман, Ольга переехала в столицу и в 2011 году родила любимому дочь Стефанию, спустя два года появилась и Глория, хотя официально брак пара так и не оформила.
Почему Эдгард и Ольга расстались, как у дрессировщика появился долгожданный сын и когда Эдгард Запашный женится? Обо всём это рассказывает ролик.
Женский форум
Елена Петрикова , Звёзды , Видео
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