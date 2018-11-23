Татьяна Пельтцер: что случилось с актрисой в психиатрической клинике

В последние годы жизни самая известная и любимая «кинобабушка» страдала болезнью Альцгеймера. По словам коллег, зрители аплодировали актрисе даже тогда, когда она уже не могла запомнить и 2-х слов из текста своей роли. С каждым днем состояние Пельцер ухудшалось. Дело дошло до того, что артистку поместили в психиатрическую больницу.

Не помнила тексты своих ролей

Все началось еще в 1980-х годах. Именно тогда Татьяне Ивановне постепенно начала отказывать память. Актриса, которая раньше могла запомнить текст в несколько страниц, с трудом могла пересказать даже несколько предложений. Состояние Пельтцер ухудшалось с каждым днем. Вскоре она уже не способна была удержать в памяти и пары слов. Тем не менее Татьяна Ивановна продолжала выходить на сцену, и всякий раз зрители одаривали ее шквалом аплодисментов. Никто из них не догадывался, что текст ей подсказывали коллеги, и в том числе Александр Абдулов, который хорошо относился к Пельтцер и был занят с ней в одном спектакле.

На фоне проблем с памятью актриса начала страдать патологической подозрительностью и манией преследования, периодически не узнавала знакомых и даже свою домработницу Анну Кукину, которая обслуживала ее больше 20-ти лет и была ей вместо дочери. Своих детей Татьяна Ивановна не родила, а с единственным мужем развелась еще в молодости. В конце концов Пельтцер оказалась неспособной контролировать свои собственные действия, поэтому в начале 90-х артистку госпитализировали в психиатрическую больницу.

Кто кого избивал?

В больнице Пельтцер навещала народная артистка Татьяна Кравченко . Татьяна Ивановна свою коллегу не узнавала, но, как призналась Кравченко в одном из интервью, Пельтцер пожаловалась ей на то, что другие пациенты ее избивают. Несмотря на то, что в прессе версия о том, что «кинобабушка» подвергалась физическому насилию в медицинском учреждении, довольна распространена, Татьяна Кравченко утверждает, что персонал больницы заверил ее в обратном. Во время одного из визитов медсестра поведала Кравченко о том, что Пельцер сама частенько бросается на всех с кулаками, если бывает чем-то недовольна.

В пользу этих слов говорят и свидетельства коллег артистки. К примеру, тот же Александр Абдулов утверждал, что Пельцер всегда отличалась непростым характером. «Если она кого-то не любила, то не дай Бог, с ней было очень трудно» — говорил актер. Татьяна Ивановна могла поспорить с режиссером и нередко использовала в речи матерные выражения. Поэтому немногие артисты испытывали симпатию к Пельтцер. Борис Новиков , которого однажды распекали за злоупотребление спиртными напитками на собрании, в ответ на реплику пожилой женщины воскликнул: «А вы бы вообще, Татьяна Ивановна, помолчали! Вас никто не любит, кроме народа!»

Последние дни

Несмотря на то, что Пельтцер сама была не робкого десятка, коллеги все-таки решили перевести ее в другую клинику. Хлопотала за актрису Инна Чурикова . Чуриковой удалось устроить Татьяну Ивановну в лечебное учреждение, где были более комфортные условия, уход и отдельная палата. Некоторое время Пельтцер привозили на спектакли прямо из больницы. Поначалу текст актрисе подсказывали ее партнеры по спектаклям, потом ей стали и вовсе давать роли без слов.

Но однажды Пельцер неудачно упала и сломала шейку бедра. Неспособность нормально передвигаться отняла у артистки последние силы, а невозможность выходить к зрителям — проблесков сознания. Она скончалась в больнице 16 июля 1992 года в возрасте 88-ми лет. Несмотря на то, что в последнее время память все реже возвращалась к Татьяне Ивановне, в период ремиссии она успела завещать квартиру своей домработнице.