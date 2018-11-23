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После расставания с Гуфом Топурия высказалась об одиночестве 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: @keti_one_official
Кети Топурия поделилась с поклонниками своими мыслями.
Последние несколько дней в Сети обсуждают расставание Кети Топурии и Гуфа, которые встречались с 2017 года. Причиной стала измена рэпера с несовершеннолетней девушкой, которая заявила, что ждет от него ребенка. После обнародованной информации Кети сообщила, что она больше не общается с Гуфом и не в курсе его личной жизни и дел. А несколько минут назад в своем Instagram певица разместила пост, в котором поделилась мыслями об одиночестве, как бы намекая поклонникам, что ей и одной неплохо.
"Я не знаю, может, я уже писала вам об этом, я всегда жутко боялась одиночества, никогда одна не оставалась… А сейчас понимаю, что это ошибка, что страх остаться одной — это страх встречи с собой… Тянется, тянется, накапливается, а ты все откладываешь встречу… А сейчас, знаете, мне стало комфортно наедине с собой, хоть и бывает грустно, но я подружилась с собой, научилась себя слышать… Я очень хочу, чтобы каждый из вас проводил время наедине с собой, хотя бы часик в день", — написала Кети.
@keti_one_official
Напомним, что о романе Гуфа и Кети заговорили тогда, когда певица была официально замужем за отцом своей дочери Оливии. Гуф также ранее был женат на Айзе Долматовой, от которой у него есть сын Сами. Рэпер пока никак не комментирует обнародованные скандальные подробности своей личной жизни.
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