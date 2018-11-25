Звезды, родившие детей в подростковом возрасте

Сейчас не удивляются, когда звезды ближе к пенсии становятся родителями, однако есть и те, кто практически всю свою карьеру скрывал своих уже взрослых детей. Когда они успели и как им удалось совместить подъем по карьерной лестнице с воспитанием детей?

Лера Кудрявцева

Известная телеведущая совсем недавно показала миру своего взрослого ребенка. Сыну Жану уже 28 лет. Лера родила его в 18 от барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ленюка.

Звезда признавалась, что пока еще вынуждена обеспечивать сына, так как тот до сих пор пытается найти свое дело, профессию. Кудрявцеву это немного напрягает, в связи с уже довольно осознанным возрастом сына, однако она готова ему помогать столько, сколько будет нужно.

Таисия Повалий

Певица стала мамой тоже в 18 лет. Как вспоминает сама: «Была "взрослым" ребенком». Замуж вышла по любви и от своего первого мужа Владимира Повалий родила сына Дениса. Сейчас ему уже 35 лет.

Тогда Таисию выручили родители ее супруга — благодаря их заботе о Денисе, юная певица смогла окончить музыкальное училище.

Анжелика Агурбаш

Дочь белорусской актрисы и певицы Анжелики Агурбаш в этом году отметила свое тридцатилетие. Дария Ялинская родилась, когда Анжелики было всего 17 лет. Агурбаш отмечает, что еще с 10 лет мечтала, как станет мамой. Поэтому раннее рождение дочки не стало для нее чем-то сверхъестественным.