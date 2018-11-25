Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, родившие детей в подростковом возрасте 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Instagram
Сейчас не удивляются, когда звезды ближе к пенсии становятся родителями, однако есть и те, кто практически всю свою карьеру скрывал своих уже взрослых детей. Когда они успели и как им удалось совместить подъем по карьерной лестнице с воспитанием детей?

Лера Кудрявцева

Известная телеведущая совсем недавно показала миру своего взрослого ребенка. Сыну Жану уже 28 лет. Лера родила его в 18 от барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ленюка.
Звезда признавалась, что пока еще вынуждена обеспечивать сына, так как тот до сих пор пытается найти свое дело, профессию. Кудрявцеву это немного напрягает, в связи с уже довольно осознанным возрастом сына, однако она готова ему помогать столько, сколько будет нужно.

Таисия Повалий

Певица стала мамой тоже в 18 лет. Как вспоминает сама: «Была "взрослым" ребенком». Замуж вышла по любви и от своего первого мужа Владимира Повалий родила сына Дениса. Сейчас ему уже 35 лет.
Тогда Таисию выручили родители ее супруга — благодаря их заботе о Денисе, юная певица смогла окончить музыкальное училище.

Анжелика Агурбаш

Дочь белорусской актрисы и певицы Анжелики Агурбаш в этом году отметила свое тридцатилетие. Дария Ялинская родилась, когда Анжелики было всего 17 лет. Агурбаш отмечает, что еще с 10 лет мечтала, как станет мамой. Поэтому раннее рождение дочки не стало для нее чем-то сверхъестественным.
Женский форум
Таисия Повалий , Анжелика Агурбаш , Лера Кудрявцева , Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка потратила 3 миллиона на пластику48
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет94
Невинные изъяны: комплексы знаков зодиака9
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
51-летняя Литвинова ошеломила обнаженной грудью24
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
01:00
Вера Брежнева показала архивное видео
Звёзды Другое
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
06:54
Голливудские знаменитости с русскими корнями
Звёзды
04:58
Трагедии королев красоты
Звёзды
00:06
Топалов публично избавился от волос в интимной зоне
Звёзды
04:49
Подробности личной жизни Эдгарда Запашного
Звёзды
05:24
Кто стал главной любовью Марины Голуб
Звёзды
00:29
Буланова: «Я себя хоронить не собираюсь»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение