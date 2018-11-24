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Сергей Безруков вновь стал отцом 

Аргументы Недели 3 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Минувшей ночью его супруга, режиссер и сценарист Анна Матисон, в одной из московских клиник точно в срок родила мальчика.
Радостной новостью артист тут же поделился с подписчиками на своей страничке в социальной сети Instgram. На фото, которое опубликовал Сергей, он позирует в рубашке медбрата в больничной палате супруги.
"СЫН! (И я снова был рядом) АНЕЧКА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, РОДНАЯ МОЯ! СПАСИБО ТЕБЕ! P. S. Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных… Особенно прессу",
— восторженно подписал снимок актер.
Новость вызвала ажиотаж среди фолловеров: на супругов обрушился шквал поздравлений и пожеланий. Напомним, у Сергея Безрукова и Анны Матисон уже растет очаровательная дочка, которую супруги назвали Мария.
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Анна Матисон , Звёзды
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