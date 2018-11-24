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Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Сэм Селезнев женился 

WMJ.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Торжество состоялось в Краснодаре.
Сэм Селезнев женился на своей возлюбленной Юлии, с которой познакомился еще десять лет назад. По словам экс-участника реалити, с будущей женой они сначала просто дружили, а через два года у них закрутился роман. 24 ноября пара связала себя узами брака. Торжество состоялось в Краснодаре.
Соцсети
На свадьбу Сэм позвал только самых близких друзей и родных. Среди гостей были и экс-участники «Дома-2» Роман Третьяк и Ольга Солнце.
Соцсети
Одной церемонией Сэм и его новоиспеченная супруга не ограничатся. После торжества в Краснодаре они сыграют свадьбу на родине Юлии — в Рязани. Поздравляем молодоженов!
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