Наталья Орейро сняла клип в Балашихе

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро представила клип на песню «To Russia with Love», снятый в подмосковной Балашихе. Видео опубликовано на YouTube.

По сюжету Орейро приезжает в город Орейрово, где встречается со своими поклонницами. Она привозит им наряды и устраивает праздник. Звезда сериала «Дикий ангел» спела часть песни на русском языке, а в конце ролика поздравила всех с Новым годом.