Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наталья Орейро сняла клип в Балашихе 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро представила клип на песню «To Russia with Love», снятый в подмосковной Балашихе. Видео опубликовано на YouTube.
По сюжету Орейро приезжает в город Орейрово, где встречается со своими поклонницами. Она привозит им наряды и устраивает праздник. Звезда сериала «Дикий ангел» спела часть песни на русском языке, а в конце ролика поздравила всех с Новым годом.
В комментарии «Российской газете» Орейро рассказала, что хотела бы записать альбом на русском. «Я хочу изучить его получше. Каждый раз, когда я приезжаю, то узнаю новые слова. Это трудный язык, хотя испанский тоже трудный. Но мне бы хотелось петь больше на русском, чем на английском», — рассказала она.
Последние новости
Россия подняла боевые самолеты из-за прохода украинских кораблей К украинским кораблям в Керченском проливе выдвинулось подкрепление Евросоюз утвердил соглашение о выходе Великобритании
Наталья Орейро , "Российская газета" , Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет98
Девушка потратила 3 миллиона на пластику86
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
Звезды, родившие детей в подростковом возрасте
Невинные изъяны: комплексы знаков зодиака10
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
01:00
Вера Брежнева показала архивное видео
Звёзды Другое
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
06:54
Голливудские знаменитости с русскими корнями
Звёзды
04:58
Трагедии королев красоты
Звёзды
00:06
Топалов публично избавился от волос в интимной зоне
Звёзды
04:49
Подробности личной жизни Эдгарда Запашного
Звёзды
05:24
Кто стал главной любовью Марины Голуб
Звёзды
00:29
Буланова: «Я себя хоронить не собираюсь»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение