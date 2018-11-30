Юлия Барановская развеселила поклонников танцами своих детей

Звездная мама делает все возможное, чтобы сыновья и дочь были счастливы.

Известная телеведущая Юлия Барановская часто рассказывает о своих детях. Звездная мама любит делиться моментами из их жизни. У сыновей и дочери телеведущей очень много кружков и секций, которые они с радостью посещают. Но и для развлечений звездная семья тоже находит время. Юлия Барановская показала, как Яна и младший сын Арсений танцуют под песню знаменитой певицы Шакиры

"А что же делать?" Танцевать!

— подписала видео звездная мама.

«Ребятишки супер, Яна просто зажигалочка!», «Танцевальная семья❤️», «Супердетки, супертанцы, супермама, молодцы, смотрю на вас и любуюсь, умнички👍», «Ну невозможно просто смотреть без эмоций! Вы-офигенная семья!», «Какой заводной малыш», «Повеселили на славу», — комментируют поклонники звездной семьи.

К слову, Юлия Барановская уже не раз рассказывала о том, что ее дочь занимается в студии «Тодес». Девочка замечательно танцует и, более того, является одной из лучших. «Тодес» часто устраивает различные хореографические соревнования. И недавно прошел один из таких конкурсов, на котором Яна стала победительницей и получила статуэтку «Лучший танцор».

Моя девочка, моя умница!Яна выиграла индивидуальный батл в категории юниоры. Спасибо огромное нашей студии, всем нашим педагогам и, конечно, руководителю студии Сергею Геннадьевичу. Низкий поклон Алле Духовой за наших детей и как всегда невероятный праздник танца, ❤

— делилась своей радостью Юлия Барановская.

Конечно, девочка была очень счастлива стать победительницей таких соревнований, ведь в ее танцевальной студии учится много достойных ребят.

«Умничка!», «Конечно, танцует Яна классно, очень гибкая», «Нет большего счастья, чем успехи любимых деток! Поздравляю от всей души!», «Какая умничка! Заслуженно! Видно сразу!», «Молодец! Мамина гордость👍🏻», — откликнулись подписчики.

А младшему сыну Юлии Барановской пророчат успешную карьеру футболиста. Арсений стал воспитанником официальной школы ФК «Барселона» в России, где детей обучают по испанской методике. Юлия Барановская рассказала, что ребенок очень любит футбол и мечтает стать хорошим спортсменом. Поклонники надеются, что Арсений Аршавин проявит себя в этом виде спорта и даже превзойдет звездного отца.

«Будущий футболист 🤗», «Будь лучшим! Ждем от тебя больших побед!», «Ждём нового Аршавина, в путь большого спорта! С такой мамой все получится», «Он будет круче папы», «Будет звездой футбола!», «Растет достойная смена!», «У папы сорвался трансфер в Барсу, в своё время (к сожалению), пусть у Арсения все получится ❤️», «Вот ОН! Наша надежда на будущие победы!» — прокомментировали поклонники в Instagram.

Как рассказала Юлия Барановская, младший сын очень любит футбол. Отдать его в академию «Барсы» посоветовали друзья, которые отлично разбираются в этом виде спорта. Арсений говорил маме, что будет стараться играть, как его любимый спортсмен — папа. Добавим, сам Андрей Аршавин всю жизнь мечтал играть FC BARCELONA, одном из самых титулованных клубов в Испании и в мире.

Напомним, что в течение девяти лет Юлия Барановская состояла в незарегистрированном фактическом браке с российским футболистом Андреем Аршавиным. У бывшей пары трое детей Артем, Яна и Арсений. В 2013 году союз Юлии и Андрея распался. Теперь Аршавин воспитывает дочь от новой супруги Алисы Казьминой, которая родилась 31 января 2017 года, а также ее двоих детей. Футболист признается, что на детей от Юлии у него часто не хватает времени.

Кстати, звездная мама недавно заявила, что Андрей Аршавин не общается с детьми на протяжении пяти лет. Спортсмен, от которого телеведущая родила двух сыновей и дочь, уже давно живет в другой семье и даже воспитывает своего ребенка от новой супруги Алисы Казьминой.