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Анфиса Чехова рассказала о психологической травме 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: Eva.ru
Мало какой взрослый может сказать, что у него было безоблачное детство, и уж точно к таким счастливчикам нельзя отнести известную телеведущую Анфису Чехову.
Знаменитость признавалась, что ранние годы у нее были проблемными — мама воспитывала ее одна и семья была очень бедной. Особенно сложно складывалось общение будущей звезды с папой, о чем она напомнила недавно.
Анфиса Чехова не скрывает, что ищет причину проблем с мужчинами в отношениях с отцом, который никогда ее не защищал, не гордился успехами, а наоборот — всячески унижал и подавлял человеческое достоинство. Она решила поделиться с подписчиками очень личной историей, рассказав о тяжелой психологической травме, полученной в детстве. Папа нашел и прочитал ее дневник, который она вела несколько лет, оставляя там сокровенные мысли. Все бы ничего, но мужчина даже сделал в нем свою запись, назвав дочь глупой, пустой и никчемной, подчеркнул свое разочарование и раскритиковал ее чувства, стихи и секреты.
«Когда я вернулась после школы домой, папа вручил мне этот дневник и заставил прочитать рецензию. Сказать, что мне было стыдно, больно, обидно… Ничего не сказать. Тут даже слов не подобрать, что я чувствовала тогда, читая слова разочарования моего папы! Разочарования не моими шалостями или проступками, а моей сутью! Он был разочарован тем, какая я есть! Эта детская травма надолго отложилась в моем сердце и подсознании. Я не буду описывать вам, сколько неприятных моментов она принесла мне в жизни, как я пыталась заслуживать любовь и всю жизнь боялась, что такая, какая есть… Я могу только разочаровывать, что я ничего из себя не представляю».
Селебрити отметила, что полжизни боролась с привитыми комплексами, обращалась к психологам и другим специалистам, чтобы полюбить себя, несмотря на мнения других людей. Чеховой было очень сложно вновь начать писать стихи и ее очень радует, что вскоре мир увидит ее первый сборник. Анфиса призывает не позволять даже любимым людям разрушать личность своими негативными суждениями. Она уверена, что любая критика — это следствие недовольства самим собой и собственной жизнью, и каждый психологически зрелый родитель всегда поддержит своего ребенка во всех начинаниях.
Анфиса Чехова рассказывала, что отец даже пытался отобрать квартиру, которую оставил после ухода из семьи. К счастью, ему это не удалось, о чем ведущая говорила еще летом.
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Анфиса Чехова , Звёзды
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