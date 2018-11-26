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Эта модель на подиуме удивила зрителей 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Миллионы девушек по всему миру мечтают о карьере супермодели. Они спят и видят, как будут элегантно шествовать по подиуму в нарядах известнейших модельеров, получая за это немалые деньги. Наивные мечтательницы обычно не подозревают, насколько сложной и неблагодарной может быть жизнь модели.
Чтобы справиться со стрессом, изящные красавицы часто ищут выход в алкогольной или наркотической зависимости. Лишь единицы, одаренные, помимо чудесной внешности, завидной силой воли, способны подняться над толпой.
Эти живые легенды восхищают людей и служат источником вдохновения для многих.
Кармен Делль’Орефайс, самая старая в мире модель, принадлежит к числу таких вот исключений. Элегантная, прекрасная и утонченная, она до сих пор выходит на подиум с грацией королевы. Глядеть на то, как пожилая дива вышагивает по залу, — одно удовольствие. Мало кто верит, что Кармен уже исполнилось 85 лет!
В последнее время люди наносят удар за ударом по мифу о старости как времени неизбежного увядания. Для некоторых седина в волосах и неизбежные морщины — лишь часть нового образа, а никак не признаки скорого перехода в другой мир.
Начав безумно успешную карьеру в 47-летнем возрасте, Кармен не собирается останавливаться. Для женщины, которая думает о жизни с таким же оптимизмом, как она, слова «уже поздно» — пустой звук.
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