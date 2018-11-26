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На Бузову обрушились за голые ягодицы 

Утро.ру 3 часа назад
Теледиве не удалось долго отдыхать на Сейшелах. Однако приятные воспоминания у Ольги Бузовой остались. И она решила поделиться ими с поклонниками, выложив в Instagram несколько фото.
"Поскольку моя поездка была резко прервана, а в ближайшее время отдыха у океана не намечается, позволю себе выставить еще несколько фоточек с Сейшел", — сообщила артистка. И спросила: "Какая фотография лучше?"
Наверное, хотела получить комплименты. Но ошиблась — мало кому понравились снимки.
Только преданные фанаты восхищались. "Персик. Хороша", "Гиперженственность и мегашарм", "Классная", "Шикарная", "Олечка, Вы просто великолепны", — похвалили они. Один поделился с Ольгой мечтой, что "хотел уткнуться лицом меж ее булочек и заснуть".
Большинство же подписчиков ругали Бузову по-всякому. И мягких замечаний было мало.
"То ноет, то фотки выставляет. Актриса погорелого театра. Одна сплошная фальшь", "Нужно быть стильной скромной, чтоб восхищались, а не вульгарной", "И вот эта женщина хочет кого-то усыновить/удочерить. И чему она ребенка научит?", "Фоткайся для себя… Противно смотреть", "В порнофильмах только сниматься", "Полнейший антисекс, одна пошлость у бездарной женщины", "Никакая! Все пошлятина. Не выйдешь ты замуж, ну не женятся на таких "Стремная… деревня деревней", — откликнулись строгие ревнители морали.
buzova86
Другие не пожалели поющую телеведущую, разнесли в пух и прах.
"Ну и поза… как будто в воде унитаз", "Семью создавать надо и детей рожать! Чем старше становишься тем больше это становится ненужным! Хоть бы для себя родила… Хотя таким вряд ли нужны дети!"
"Судя по фото, у тебя Оля, кроме пятой точки, других достоинств нет", "Какая пошлая поза… ужас".
И пост Ольги уже набрал в Сети больше 300 тыс. "лайков". Хотя это не предел, потому что, как считают некоторые, моралисты все еще продолжают комментировать ее фотографию.
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