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После развода певица Дакота закрутила новый роман 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая участница «Фабрики звезд», певица Маргарита Герасимова (известная как Рита Дакота) рассказала о своих новых отношениях после развода. По словам певицы, сейчас она влюблена и счастлива, сообщает сетевое издание m24.ru.
О новом романе Дакота рассказала на одном из концертов в Москве.
«Я люблю это чувство, когда отношения только зарождаются…Могу сказать одно, сейчас я влюблена», — сообщила певица фанатам.
Дакота также подчеркнула, что пока не готова представить своего нового бойфренда публике.
О разводе с бывшим супругом, певцом Всеволодом Соколовским, исполнительница сообщила летом этого года. По ее словам, она ушла от Соколовского из-за многочисленных измен. В браке они прожили около трех лет. В 2017 году они стали родителями дочери Мии.
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Всеволод Соколовский , Рита Дакота , Москва24 , Звёзды
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