Бывшая участница «Фабрики звезд», певица Маргарита Герасимова (известная как Рита Дакота) рассказала о своих новых отношениях после развода. По словам певицы, сейчас она влюблена и счастлива, сообщает сетевое издание m24.ru.
О новом романе Дакота рассказала на одном из концертов в Москве.
«Я люблю это чувство, когда отношения только зарождаются…Могу сказать одно, сейчас я влюблена», — сообщила певица фанатам.
Дакота также подчеркнула, что пока не готова представить своего нового бойфренда публике.
О разводе с бывшим супругом, певцом Всеволодом Соколовским, исполнительница сообщила летом этого года. По ее словам, она ушла от Соколовского из-за многочисленных измен. В браке они прожили около трех лет. В 2017 году они стали родителями дочери Мии.