После развода певица Дакота закрутила новый роман

О новом романе Дакота рассказала на одном из концертов в Москве.

«Я люблю это чувство, когда отношения только зарождаются…Могу сказать одно, сейчас я влюблена», — сообщила певица фанатам.

Дакота также подчеркнула, что пока не готова представить своего нового бойфренда публике.