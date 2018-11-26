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Юная дочь Навки показала обручальное кольцо 

Дни.ру + ещё 3 44 минуты назад
Фото: @sashazhulina
На своей страничке в социальной сети 18-летняя дочь Татьяны Навки Александра Жулина опубликовала кадр, где предстала с кольцом на безымянном пальце, которое заинтересованная общественность сочла похожим на обручальное. Действительно ли юная наследница прославленной фигуристки собралась замуж, пока точно неизвестно.
Старшая дочь Татьяны Навки Александра Жулина только закончила школу. 18-летняя выпускница успешно поступила в МГИМО на факультет международных экономических отношений. До недавнего времени Александра занималась музыкой. Под псевдонимом Алексия она записала несколько песен и даже сняла клипы на них. А до этого Жулина десять лет своей жизни посвятила теннису, однако из-за травмы была вынуждена расстаться со спортом.
В таком насыщенном графике Александра, тем не менее, нашла лазейку, чтобы устроить свою личную жизнь. О том, что у 18-летней блондинки все в порядке в этом плане, общественность сделала вывод после того, как Жулина на своей официальной страничке в социальной сети Instagram в приложении Stories продемонстрировала руку с кольцом на безымянном пальце. Несмотря на то, что сейчас изображение недоступно, многие СМИ успели скопировать его.
Соцсети
Издание Starhit высказало предположение, что таким образом Александра Жулина продемонстрировала новый статус — невесты. Однако на самом ли деле 18-летняя красавица намерена в скором времени выйти замуж пока точно неизвестно. Александра ведет довольно закрытый образ жизни, о своих романтических отношениях она предпочитает не распространяться. Ее мать Татьяна Навка в многочисленных интервью тоже не затрагивает эту тему, обсуждая лишь общественные достижения старшей наследницы.
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Татьяна Навка , МГИМО , Звёзды
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