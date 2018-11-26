Нюша показала фигуру на девятом месяце беременности

Звезда не постеснялась разместить в Сети фото в купальнике.

Популярная исполнительница Нюша на днях впервые стала мамой. Звезда родила чудесную дочку своему любимому мужу, Игорю Сивову . Однако она все еще не забыла, как чувствовала себя во время беременности, особенно на девятом месяце. Сегодня Нюша решила поделиться с поклонниками уникальной фотографией. Звезда поделилась фото в купальнике, которое было сделано незадолго до родов. На снимке видно, каким большим стал живот Нюши в конце беременности.

"Доброе утро мир😘. Как бы вы назвали это фото? Моя версия: "Сейчас занырну, а потом в род дом"", — подписала снимок звезда.

Подписчики к данному кадру отнеслись неоднозначно. Некоторые отметили, что на таком сроке беременности не стоит фотографироваться в купальнике, а потом еще и размещать снимок в соцсетях. А другие, наоборот, заявили — артистка выглядит прекрасно. «Как мило», «В ожидании чуда!🌹🌹🌹👍», «Ого, да там двое», «Милый колобочек😊», «Какой большой живот», «Может не надо такие фото выкладывать? Это красивое фото, но для семейного личного архива. Это мое личное мнение», «Ну разве можно такое фото выставлять всем на показ?», «Это самая прекрасная фигура», — вот так по-разному отреагировали подписчики в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Сивов (@igorsivovv) 10 Ноя 2018 в 12:07 PST Напомним: 6 ноября Нюша сообщила о том, что стала мамой. Супруг звезды трогательно поздравил ее в соцсетях, а затем публично обратился к мужчинам, пораженный силой и стойкостью своей супруги во время родов.

«Я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики — то, что я увидел и ощутил — это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен еще больше в одном: ЖЕНЩИНЫ — это чудо, и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах 🙏. Берегите своих женщин 🙏 Я теперь точно перестану вообще спорить, ворчать, высказывать свои упреки какие-то своей ненаглядной и любимой супруге🙏, » — написал он.

Кстати, Нюша уже рассказала поклонникам о первых днях после появления малышки. По словам звезды, она сейчас отдыхает и уделяет время семье.

Отметим, что еще летом Нюша прервала активную концертную деятельность до появления малыша на свет. Она даже не приехала на фестиваль «Жара» в Баку, который традиционно стараются посетить все звезды российского шоу-бизнеса.

Напомним, что в январе 2017 года Нюша объявила о помолвке со своим избранником Игорем Сивовым. Некоторое время спустя СМИ сообщили, что пара сыграла тайную свадьбу. С тех пор в прессе и социальных сетях то и дело появлялись слухи о беременности звезды, которые в итоге оказались правдой. Теперь поклонники с нетерпением ждут новости о том, как родители назвали малышку.