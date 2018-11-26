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В России обнаружили двойника Меган Маркл 

Lenta.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Reuters
Российский фотограф Владислав Бурнашев запечатлел женщину, похожую на жену британского принца Гарри Меган Маркл. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте Бурнашева.
«Снимал опрос на улицах Екатеринбурга. И уже при монтаже обнаружил, что одна из опрошенных похожа на Меган Маркл, супругу принца Гарри, бывшую американскую актрису и фотомодель. Как считаете, есть сходство?» — обратился фотограф к пользователям соцсети в описании к посту.
Всех подписчиков Бурнашева поразило сильное сходство девушки с герцогиней Сассекской.
«Ничего себе! Очень похожа», — удивились одни.
«Мейк, прическу и вечернее платье — и не отличить будет. Можно новость давать: Меган в Екатеринбурге!» — поддержали другие.
«У них даже родинки почти на одном месте. У Меган над губой, а у девушки под», — заметили третьи.
В апреле основательница бодипозитивной кампании #SupersizeTheLook Кати Стурино вместе с блогером Райаном Дзиадулом пополнили коллекцию скопированных нарядов знаменитостей фотографией в одежде принца Гарри и его невесты актрисы Меган Маркл.
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