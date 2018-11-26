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Бывший муж Ани Лорак поздравил ее с Днем матери 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу разводятся после девяти лет брака. 40-летняя певица не простила турецкому бизнесмену измену: в июле папарацци застали мужчину в киевском клубе на свидании с моделью Яной Беляевой.
Похоже, Мурат все еще испытывает чувства к Ани и переживает из-за развода. В социальных сетях он часто публикует посты, в которых называет певицу своей единственной. А 25 ноября он поздравил бывшую жену с Днем матери. Налчаджиоглу опубликовал в Instagram фото Лорак с их дочерью Софией и написал: «Храни Бог всех матерей».
Ани не комментирует отношения с мужем, но переживания артистки отражаются в ее творчестве. В октябре звезда представила песню «Сон», в которой есть такие строчки: «Я видела сон, в котором она целует тебя так нечестно».
Напомним, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году. Супруги зарегистрировали брак в Киеве, а потом устроили пышное торжество в Турции. В 2011 году у пары родилась дочь София.
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Мурат Налчаджиоглу , Звёзды
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