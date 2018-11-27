Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа претендентка на звание «Модель года» 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер попала в список претенденток на звание «Модели года» (Model Of The Year). Об этом сообщает издание Just Jared.
Вместе с 17-летней Гербер Британский модный совет (The British Fashion Council) номинировал суданско-австралийскую модель Адут Акеч, британку Адвоа Абоах, американку Беллу Хадид и канадскую фотомодель и активистку Винни Харлоу.
Церемония награждения состоится 10 декабря в Королевском Альберт-холле в Лондоне.
В апреле рекламная кампания французского модного дома Chanel, в которой снялась несовершеннолетняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые посчитали Кайю Гербер слишком молодой, а наряд бренда — чересчур откровенным для ее возраста.
Последние новости
Российский министр назначил на руководящий пост неизвестного таджика Украина ввела ограничения для россиян на границе с Крымом На космодроме Восточный нашли критические дефекты
Винни Харлоу , Белла Хадид , Кайя Гербер , Синди Кроуфорд , Chanel , Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывшая жена Шнурова выложила чувственное фото6
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет
Близнецы сделали одинаковые пластические операции20
Как звезд зовут на самом деле
Девушка потратила 3 миллиона на пластику148
Видео
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:59
Народ разнес изменившуюся Сати Казанову
Звёзды
05:14
Как звезд зовут на самом деле
Звёзды
04:49
Близнецы сделали одинаковые пластические операции
Красота
10:20
Мифы и секреты бодибилдинга
Здоровье Красота
10:55
Женщины, которых любят не за красоту
Красота Звёзды
02:25
Звездные дети, ставшие копией родителей
Дети Звёзды
04:56
Безумные подарки, преподнесенные звездам фанатами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение