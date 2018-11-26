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Екатерина Варнава рассказала о будущей свадьбе и детях 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: @kativarnava
24 ноября 33-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава стала гостьей YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». Она ответила на вопросы Ирины о будущей свадьбе, детях и работе в Comedy Woman.
Больше всего ведущая интересовалась, планирует ли Екатерина выйти замуж: артистка шесть лет живёт с танцором Константином Мякинковым. Варнава рассказала, что Константин сделал ей предложение ещё два года назад, но после серьёзного разговора они решили сначала купить хорошую квартиру, а уже после этого тратить деньги на «прихоти» вроде свадьбы.
Екатерина мечтает об оригинальной свадебной концепции и красивом свадебном танце — ведь она сама провела стони свадеб и поставила много парных хореографических номеров. На следующий закономерный вопрос Ирины о детях Варнава отреагировала с раздражением. Она призналась, что ещё год назад отшучивалась от подобных вопросов, а сейчас отчитывает человека за нарушение личных границ: «Ну вот зачем человеку это знать? Ему-то хиханьки да хаханьки. А если ты не можешь? Ну, проблемы, например, по-женски? И это для тебя трагедия. Давайте взрослые люди этот вопрос там между собой ночью под одеялом решат, не лезьте».
Варнава заметила, что в последние два года в российском шоу-бизнесе появился культ идеального материнства: звёздные мамы уже через несколько недель после родов хвастаются стройной фигурой и возвращаются к работе. Смотря на таких мам, Екатерина не боится, что рождение ребёнка негативно скажется на её карьере.
Также Ирина Шихман спросила артистку о цензуре в шоу Comedy Woman, в котором Варнава работает 13 лет. Артистка ответила однозначно: «Конечно, есть. И это мы ещё не шутим на политические темы. И всё равно абсолютно все выпуски переозвучиваем. Нам же нельзя ругаться матом, а в некоторых юмористических ситуациях ничего лучше матерного словца не заходит. Поэтому так: отработали на сцене, а потом дорабатываем все вместе в студии».
Варнава сказала, что благодарна своей работе и чувству юмора за отсутствие комплексов. По её мнению, именно благодаря юмору она перестала переживать о недостатках во внешности: в детстве Екатерину обзывали шваброй и вешалкой и приписывали все возможные национальности. В 90-е артистку даже несколько раз избивали скинхеды, думая, что она нерусская: «Вот после этого мне уже ничего не страшно. После этого можно уже всё пережить».
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