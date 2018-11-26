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Знаменитости, которые выглядят подростками 

Рамблер 2 часа назад
Большинство звезд уже на третьем десятке начинают борьбу за молодость. Визиты к косметологу и пластическому хирургу становятся для них повседневностью, ведь эти специалисты помогают отодвинуть старение. А вот некоторым знаменитостям повезло: природа одарила их способностью не стареть. Эти селебрити, уже приближающиеся к тридцатилетию или даже перешагнувшие этот рубеж, всё ещё выглядят как подростки.
1. Кристина Асмус. Актрисе уже 30, она активно снимается и играет в театре, совмещая работу с воспитанием четырёхлетней дочки. При этом выглядит Кристина как старшеклассница.
2. Кристина Риччи. Актриса прославилась, когда была девочкой, снявшись в 1991 году в чёрной комедии «Семейка Адамс». Тогда Кристине было 11 лет, и именно такой её запомнили зрители. Несмотря на то, что сейчас Риччи уже 38 и она родила малыша, многие до сих пор видят в ней девочку. Этому в немалой степени способствуют и невысокий рост артистки, и хрупкая фигура.
3. Элайджа Вуд. Элайджу Вуда всегда вспоминают, когда речь заходит о нестареющих знаменитостях. Кажется, что актёр вообще не изменился со времён выхода серии фильмов «Властелин колец», где он играл хоббита Фродо, хотя прошло уже почти 20 лет. Глядя на Вуда, сложно поверить, что ему 37.
А какие ещё знаменитости умудряются выглядеть молодо? Узнайте об этом из видео.
Женский форум
Кристина Асмус , Кристина Риччи , Элайджа Вуд , Звёзды , Видео , Красота
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