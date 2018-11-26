Самые умные киноактёры 

Некоторые знаменитости производят впечатление людей, которым природа недодала интеллекта. Но эти звёзды умнее среднестатистического человека и дадут фору иным академикам.
1. Натали Портман. Актриса — обладательница не только массы наград, включая «Оскар», и диплома Гарварда.
2. Джоди Фостер. Джоди ещё в детстве проявляла недюжинные способности, о ней говорили как об одарённом ребёнке. В 1985 году он, уже будучи кинозвездой, с отличием окончила Йельский университет.
3. Роуэн Аткинсон. Роуэн прославился, играя придурковатых нетотёп, хотя у него за плечами магистратура в области электротехники в Оксфорде.
4. Джеймс Вудс. Вудс часто появляется на экране в отрицательных ролях и выглядит в этом образе более чем убедительно. Ещё будучи школьником, Джеймс посещал курс линейной алгебры в Калифорнийском университете, а после изучал политологию Массачусетском технологическом институте.
5. Дольф Лундгрен. Дольф заслужил славу, снимаясь в боевиках. Глядя на мышцы актёра, с трудом верится, что у него степень в области химической инженерии, которую он получил в Сиднейском университете.
6. Брайан Мэй. Брайан изучал астрофизику, но в какой-то момент переключился на музыку и стал легендой рока в составе группы Queen. Впрочем, в 2007 году Мэй получил докторскую степень по астрофизике.