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Бузову раскритиковали за обнаженные ягодицы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Ольга Бузова ни на миг не пропадает со страниц средств массовой информации, а обсуждения ее внешности и личной жизни не затихают. Но даже самые преданные фанаты телеведущей порой не могут не раскритиковать очередной образ или снимок звезды. Так случилось и в этот раз. Ольга поделилась в своем профиле Инстаграм снимками с острова Сейшелы, где успела немного отдохнуть.
Поскольку моя поездка была резко прервана, а в ближайшее время отдыха у океана не намечается, позволю себе выставить ещё несколько фоточек с Сейшел. Какая фотография лучше? — обратилась звезда к подписчикам. (Прим.ред. — орфография и пунктуация автора сохранены.)
Вероятнее всего, реакция была совсем та, которую ожидала Бузова. На нее обрушился шквал критики, в комментариях люди осуждали позу Оли, вульгарность снимков и обнаженные ягодицы. Подписчики в комментариях отметили, что начинает складываться впечатление, будто артистке больше нечем похвастаться.
Женский форум
Ольга Бузова , Звёзды
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