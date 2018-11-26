Бузову раскритиковали за обнаженные ягодицы

Ольга Бузова ни на миг не пропадает со страниц средств массовой информации, а обсуждения ее внешности и личной жизни не затихают. Но даже самые преданные фанаты телеведущей порой не могут не раскритиковать очередной образ или снимок звезды. Так случилось и в этот раз. Ольга поделилась в своем профиле Инстаграм снимками с острова Сейшелы, где успела немного отдохнуть.

Поскольку моя поездка была резко прервана, а в ближайшее время отдыха у океана не намечается, позволю себе выставить ещё несколько фоточек с Сейшел. Какая фотография лучше? — обратилась звезда к подписчикам. (Прим.ред. — орфография и пунктуация автора сохранены.)

Вероятнее всего, реакция была совсем та, которую ожидала Бузова. На нее обрушился шквал критики, в комментариях люди осуждали позу Оли, вульгарность снимков и обнаженные ягодицы. Подписчики в комментариях отметили, что начинает складываться впечатление, будто артистке больше нечем похвастаться.