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Как жизнь отомстила звездным разлучницам 

Рамблер 3 часа назад
Многие люди верят в карму и «закон бумеранга», согласно которому всё, что человек делает для других, рано или поздно вернётся. Особенно часто об этой закономерности вспоминают, говоря о разрушенных семьях и любовницах. И как бы не относились к «закону бумеранга» скептики, иногда он действительно срабатывает.
Балерина Анастасия Волочкова в 2007 году устроила пышную церемонию в честь бракосочетания с бизнесменом Игорем Вдовиным. Ради свадьбы с Анастасией, Вдовин оставил прежнюю семью и трёх появившихся там детей. Позднее Волочкова рассказала, что празднество было лишь декорацией, поскольку официальный брак с Вдовиным она так и не заключила. Тем не менее, двумя годами ранее у Анастасии и Игоря родилась общая дочь. Спустя время Волочкова, ставшая когда-то разлучницей, на собственном опыте узнала, что чувствуют брошенные жёны: Игорь нашёл утеху на стороне и ушёл из семьи, а в 2015 году женился на возлюбленной.
Смотрите видео и узнайте, как жизнь отомстила Ольге Бузовой, которая когда-то увела супруга Дмитрия Тарасова от первой жены, Наташе Королёвой, ради которой Игорь Николаев оставил жену и дочь, и Надежде Михалковой, от которой ветреный муж ушёл, оставив её с двумя детьми.
Женский форум
Дмитрий Тарасов , Надежда Михалкова , Игорь Николаев , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова , Наташа Королева , Звёзды , Видео , Любовь
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