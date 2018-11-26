Как жизнь отомстила звездным разлучницам

Многие люди верят в карму и «закон бумеранга», согласно которому всё, что человек делает для других, рано или поздно вернётся. Особенно часто об этой закономерности вспоминают, говоря о разрушенных семьях и любовницах. И как бы не относились к «закону бумеранга» скептики, иногда он действительно срабатывает.