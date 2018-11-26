Как жизнь отомстила звездным разлучницам 

Многие люди верят в карму и «закон бумеранга», согласно которому всё, что человек делает для других, рано или поздно вернётся. Особенно часто об этой закономерности вспоминают, говоря о разрушенных семьях и любовницах. И как бы не относились к «закону бумеранга» скептики, иногда он действительно срабатывает.
Балерина Анастасия Волочкова в 2007 году устроила пышную церемонию в честь бракосочетания с бизнесменом Игорем Вдовиным. Ради свадьбы с Анастасией, Вдовин оставил прежнюю семью и трёх появившихся там детей. Позднее Волочкова рассказала, что празднество было лишь декорацией, поскольку официальный брак с Вдовиным она так и не заключила. Тем не менее, двумя годами ранее у Анастасии и Игоря родилась общая дочь. Спустя время Волочкова, ставшая когда-то разлучницей, на собственном опыте узнала, что чувствуют брошенные жёны: Игорь нашёл утеху на стороне и ушёл из семьи, а в 2015 году женился на возлюбленной.
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