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Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой 

Карельские вести 1 час назад
55-летний актёр Дмитрий Певцов женат на 53-летней актрисе Ольге Дроздовой больше 20 лет. Они воспитывают сына, 11-летнего Елисея. Дмитрий часто публикует фотографии сына в соцсетях, в то время как Ольга редко разрешает её фотографировать.
kareliyanews.ru
26 ноября Дмитрий в качестве исключения опубликовал в Instagram совместные снимки с женой. Он написал, что наконец-то уговорил Дроздову на несколько кадров после общей фотосессии труппы театра «Современник», в котором служат оба актёра. На снимках Ольга позирует в гриме после спектакля «Три сестры».
В комментариях поклонники отметили, насколько пара хорошо смотрится вместе: «Какая прекрасная Ольга. Люблю всей душой эту женщину, вы шикарнейшая из пар», «Она какая-то неземная, просто космос, она такая одна! Берегите её», «Вы прекрасны! Жизни, здоровья и радовать нас, радовать! Талантливы оба бесконечно», «Очень гармоничная пара. Радуюсь за вас и люблю обоих».
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Женский форум
Дмитрий Певцов , Звёзды , Видео
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