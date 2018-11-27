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Народ разнес изменившуюся Сати Казанову 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Певица сделала новую прическу. Однако поклонники неоднозначно отнеслись к кардинальной смене имиджа артистки.
Теперь Сати является обладательницей удлиненного боба с ассиметричной челкой. Немного изменился и цвет волос Казановой: локоны певицы обрели оттенок молочного шоколада.
Фото в новом имидже певица выложили на своей странице в Instagram. При этом она снабдила пост длинными философскими рассуждениями об отношении к жизни и переменам в ней. "Невозможного — нет, потому что все пути открыты, потому что вода течет с небес, а в чистых руках — власть творить чудеса… Я верю в женскую силу! Особенно, когда женщины объединяются не против, а во имя…", — написала Сати.
Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на изменения во внешности Казановой. Одни оценили по достоинству новую прическу певицы и отметили, что такая стрижка ей идет. Другие же раскритиковали исполнительницу. "Сати — такая красавица, но эта стрижка и волосы просто портят ваш имидж", — прокомментировал один из фолловеров снимок звезды.
Напомним, чуть более года назад Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Влюбленные сыграли несколько свадеб — сначала на родине певицы, а позже в Италии. Поклонники ждут, когда супруги решатся на пополнение в семействе. Однако Казанова не торопится становиться матерью.
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