Народ разнес изменившуюся Сати Казанову

Певица сделала новую прическу. Однако поклонники неоднозначно отнеслись к кардинальной смене имиджа артистки.

Фото в новом имидже певица выложили на своей странице в Instagram. При этом она снабдила пост длинными философскими рассуждениями об отношении к жизни и переменам в ней. "Невозможного — нет, потому что все пути открыты, потому что вода течет с небес, а в чистых руках — власть творить чудеса… Я верю в женскую силу! Особенно, когда женщины объединяются не против, а во имя…", — написала Сати.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на изменения во внешности Казановой. Одни оценили по достоинству новую прическу певицы и отметили, что такая стрижка ей идет. Другие же раскритиковали исполнительницу. "Сати — такая красавица, но эта стрижка и волосы просто портят ваш имидж", — прокомментировал один из фолловеров снимок звезды.