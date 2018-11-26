Волочкова показала пикантное фото с новым возлюбленным

Анастасия Волочкова призналась, что живет вместе с новым мужчной.

Несколько дней назад в блоге Анастасии Волочковой появились кадры, в которых поучаствовал загадочный незнакомец, лица которого поклонники так и не увидели. Сегодня балерина официально подтвердила: у нее новые отношения. «Я живу с любимым человеком уже три месяца», — улыбается счастливая звезда.

«Как здорово, когда рядом любимый мужчина, которого не заботят ни комменты злопыхателей, ни слухи, ни сплетни обо мне. Потому что он восхищается, уважает и обожает меня за все мои качества, зная меня лично. А я его. Именно таким злопыхателям беснующимся и завистливым был адресован его жест на фото, взбудоражившем многих. И всем тем, кого оно так задело. Дорогой М…, дорожу твоим отношением ко мне», — написала она в блоге.

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Рассказала Анастасия и о внешности нового мужчины. «Он такой у меня красивый, я утопаю в его глазах зеленых. Это самый прекрасный мужчина на земле», — улыбается она.

Подписчики Волочковой с нескрываемым удовольствием отметили, что живут влюбленные в доме балерины: «Почему же опять в вашем доме? Ваш мужчина бездомный?», «Очередной альфонсик? А почему он Наську к себе в дом не ведет и не приглашает?»

Критику и отрицательные комментарии звезда предпочитает не принимать близко к сердцу. «Любите друг друга, свободно выражайте свои эмоции и забейте на мнение осуждающих. Счастье и любовь не прощают», — подчеркнула она.