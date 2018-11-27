«Женщина — это существо»: Утяшеву критикуют за интервью

Фразы Ляйсан Утяшевой о роли женщины возмутили общественность.

Примерно неделю назад 33-летняя экс-гимнастка Ляйсан Утяшева дала откровенное интервью ведущей YouТube-проекта «А поговорить?» Ирине Шихман. Фразы, которые произнесла спортсменка, возмутили общественность.

Говоря о запуске своего курса для женщин, Ляйсан рассуждает:

«Я подумала, что (это будет полезно) молодому поколению девушек, а я уже в той категории стабильных отношений и мне есть чем поделиться. <…> Сейчас большое количество мастер-классов, на которых учат женщину взять от мужчины, забрать что-то, прикрутить его. А я учу суперженщину, я ей напоминаю, что женщина — это существо, с которым должно быть мужчине хорошо».

По мнению спортсменки, измены и разводы случаются именно из-за того, что женщины больше заботятся о своем комфорте.

Ляйсан уверена: уметь готовить важно каждой из нас.

«Ты тогда недоженщина, если ты не умеешь готовить. Никакого домостроя в этом нет! Это все равно, что ты от мужика требуешь забить гвоздь, а сама… Я понимаю, что у тебя могут быть гувернантки, помощницы, ты можешь заказать себе шикарную еду домой, но не уметь приготовить… Вот мы сейчас находимся в веке, когда дьявол говорит: "Женщины не должны готовить" — и выбивает у нас это из-под ног. Где это написано, что не должна? На роду вот у тебя: бабушки, прабабушки, и так далее… только женщины этого поколения вдруг начали говорить: "Я не должна готовить". Почему? Если ты умеешь готовить борщ или ты умеешь готовить любой суп, это 20 минут твоей жизни. Ты можешь говорить по телефону, и можешь стругать, разговаривать, поставить на громкую связь. Почему муж должен делать женские вещи? <…> Для Паши, например, это важный пункт, а он мужчина о-го-го, за ним гонялось полмира красавиц! Пашка приносил еду на съемки Comedy, хотя все ребята заказывали из таких ресторанов, а тут Ляся сделала — как вкусно!» — эмоционально высказалась супруга резидента Comedy Club Павла Воли.

Возмущенные женщины не стеснялись в выражениях в комментариях: «Господи, Утяшева такое днище сексистское, какой стыд», «Очень неприятное впечатление от Ляйсан, очень высокомерная. А ее сексистские загоны — это нечто. Домострой отдыхает. Такой ***. "Женщина — это существо"», «Ляйсан как из 19 века вылезла», «Наглядное видео-руководство о том, какой быть не надо. Спасибо!﻿»

«Какой бред от взрослой женщины. "Ой я вся такая эмансипированная и самодостаточная", а потом "женщина должна готовить! Иначе она бракованная"», «"Женские" и "мужские" обязанности? Что это? То есть мы с мужем отработали по 10 часов, пришли домой, и потом моя "обязанность" варить борщи, стирать, убирать, а его какая? Вбить гвоздь раз в году? Вы серьезно? То есть мы с ним когда-то родились два равных человека, потом одинаково ходили в садик, потом учились в школе, одинаково закончили университет, и потом БАЦ, я варю борщи после работы, а он *** чешет на диване. Так что ли?﻿», «Эх… как-то гаденько вышло. Росла себе девочка, добивалась чего-то. Всё сама да сама, а закончилось всё тем, что "женщина — это существо, с которым мужчине должно быть хорошо". Тут только руками развести остаётся. Неискренность тоже заметна и неприятна. Шихман молодец, очень сдержанно себя вела, хотя было заметно, что сильно несогласна иногда с Утяшевой», «Да уж… после недоженщины теперь точно Ляйсан не хочется слушать никогда!﻿», — возмущаются они.

«Почему она считает себя экспертом? Как-будто они с Волей — нравственные ориентиры. Целую жизнь прожить нужно, чтобы сказать, что ее семья идеальная. В общем неприятное впечатление», «Я бы сходила на ее курсы по готовке борща за 20 минут, у меня обычно 2 часа на это уходит», — иронизирует публика.

Высказывания звезды о возрасте тоже не понравились пользователям YouTube: «"Пробег у женщины всегда виден". А у мужчины что не виден!?)) Вот до сих пор не могу понять и объяснить для себя весь сексизм нашего общества! Причем исходящий и от женщин в том числе. Как!? Это же абсурд». «Рада, что в комментариях столько здравомыслящих женщин! Правильно, любите себя и выбирайте в мужья любящего достойного мужчину, а не потребителя женских услуг. Все проблемы идут от заниженной самооценки, мужчину не удержишь борщами и постелью, если он тебя не уважает и не ценит. А он все чувствует и считывает отношение женщины к себе, и начнёт этим злоупотреблять рано или поздно», — рассуждают они.