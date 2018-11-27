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Звезда «Орла и решки» стала жертвой мошенников 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
Ведущая программы «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова попалась на удочку мошенников. На своей страничке в Instagram она рассказала, как ее развели. Звезда узнала, что в Москве состоится концерт дирижера Теодора Курентзиса. Ивакова поняла, что не может пропустить это яркое событие.
В соцсетях она увидела, что продаются два билета на хорошие места по приемлемым ценам. Звезда с радостью купила билеты и перевела деньги.
Ивакова вместе с мамой пришла в филармонию и вот тут-то начались неприятности. Ее электронные билеты оказались банальной фальшивкой. Телеведущая поняла, что ее лихо развели.
Ивакова призналась, что в этот момент из ее глаз пошли слезы и она начала рыдать.
«Просто вою как тюлениха, которая потеряла своего детёныша», — заявила звезда.
К счастью, мир не без добрых людей. Одна из девушек, увидев страдания телеведущей, отдала ей два пригласительных билета. Оказалось, что кто-то не пришел на концерт. По словам Иваковой, милая девушка из консерватории растопила ее сердце.
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Мария Ивакова , Теодор Курентзис , Звёзды
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