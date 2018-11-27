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Бывшая жена Шнурова выложила чувственное фото 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Фото: matilda.shnurova
После развода с Сергеем Шнуровым, Матильда обрадовала подписчиков чувственной фотографией и сорвала куш из многочисленных положительных комментариев.
Девушка сидит в интимной обстановке, свет слегка приглушен, а элегантное красное платье с глубоким декольте красиво обнажает ее ключицы.
@matilda.shnurova
Не похоже на то, чтобы Матильда Шнурова пребывала в депрессии. Девушка продолжает прекрасно выглядеть, а поклонники в комментариях судачат о том, что развод пошел ей на пользу.
Подписчики строят теории на тему того, что светская дива нашла нового возлюбленного. По последним слухам, им может являться состоятельный ресторатор из культурной столицы нашей родины.
Ранее сообщалось о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился со своими подписчиками фотографией 2003 года.
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Матильда Шнурова , Звёзды
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