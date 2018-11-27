Хайди Клум поделилась откровенными снимками

Несколько дней назад Хайди Клум отправилась на отдых вместе с возлюбленным Томом Каулитцем и детьми. На своей странице в Instagram супермодель публикует жаркие снимки с отдыха, которые собирают море восторженных комментариев от поклонников.

@heidiklum

На этот раз знаменитая красотка решила добавить перчинки и выложила сразу два откровенных фото подряд. Кадры вызвали настоящий ажиотаж в Сети. На них Хайди позирует в полупрозрачном нижнем белье и топлес.

@heidiklum

Поклонники остались в восторге. Многие отметили, что для своего возраста Клум выглядит просто превосходно, поэтому неудивительно, что она выбирает мужчин сильно младше себя: со стороны ее не отличить от совсем юных девушек.