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Хайди Клум поделилась откровенными снимками 

Журнал ОК! 3 часа назад
Несколько дней назад Хайди Клум отправилась на отдых вместе с возлюбленным Томом Каулитцем и детьми. На своей странице в Instagram супермодель публикует жаркие снимки с отдыха, которые собирают море восторженных комментариев от поклонников.
@heidiklum
На этот раз знаменитая красотка решила добавить перчинки и выложила сразу два откровенных фото подряд. Кадры вызвали настоящий ажиотаж в Сети. На них Хайди позирует в полупрозрачном нижнем белье и топлес.
@heidiklum
Поклонники остались в восторге. Многие отметили, что для своего возраста Клум выглядит просто превосходно, поэтому неудивительно, что она выбирает мужчин сильно младше себя: со стороны ее не отличить от совсем юных девушек.
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Хайди Клум , Звёзды , Видео
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