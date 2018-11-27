Красота требует жертв: экстремальные диеты звезд

Звезды шоу-бизнеса, одна из задач которых — радовать публику красотой, всегда считают сброшенные килограммы.

Мы присмотрелись к методам, с помощью которых знаменитости избавляются от лишних килограммов. И поняли, что некоторые из них — весьма суровы. А последствия от подобных диет порой могут перевесить все плюсы похудания..

Ксения Селезнева

Врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог клиники «Атлас», к.м.н.

Николь Кидман и детоксикация

Одна из рекомендаций Николь Кидман — раз в две недели в течение трех дней устраивать организму вывод токсинов. В эти дни Николь ничего не ест, а только пьет травяные чаи и свежевыжатые соки, что, по ее мнению, не только способствует похудению, но и полезно для здоровья.

«Изначально задумка хорошая, потому что детокс нужен всем: в современном мире качество воды, еды и воздуха оставляет желать лучшего. Но за три дня невозможно провести полноценный детокс, нужно хотя бы 10−14 дней системного очищения. Одним из приятных побочных эффектов полноценной программы детокса является похудение. Опять же, всего за три дня такого результата не добиться».

Мила Йовович и обильное питье

Основа диеты Милы Йовович — пить два литра воды в день. По мнению звезды, это золотой стандарт, значительно способствующий сохранению хорошей формы.

«Действительно, большое количество жидкости способствует похудению. Но два литра воды в день — одно из самых популярных «диетологических» заблуждений, с которыми я борюсь. Дело в том, что норма у каждого своя: согласитесь, мужчине с массой 145 кг и хрупкой девушке, которая весит 45 кг, не может требоваться одинаковое количество жидкости. Высчитать норму несложно: общий объем потребляемой жидкости за день должен составлять 30−40 мл на 1 кг массы тела. Например, если ваш вес составляет 70 кг, то вы должны выпивать (70×30 = 2100) минимум 2,1 литра жидкости в день, причем в это количество мы не включаем супы, соки, кефир и кофе».

Дженнифер Энистон и «детское питание»

Дженнифер Энистон пробует разные методы похудения. Одна из диет звезды основана на пюреобразной пище. В течение всего периода диеты питание должно состоять только из смузи, супов-пюре и других блюд, приготовленных способом измельчения, при этом исключаются масла и специи.

«Несмотря на то что всю пищу надо тщательно пережевывать, взрослый человек должен получать еду не только в измельченном виде. В рационе должна быть и грубая клетчатка из овощей, фруктов, злаков. Нельзя исключать и растительные масла из рациона (льняное, оливковое, кунжутное, масло авокадо и другие), потому что они являются источником жирорастворимых витаминов, антиоксидантов, которые нам жизненно необходимы».

Мелисса Маккарти и низкоуглеводная диета

Комедийная актриса Мелисса Маккарти, покоряющая пышным обаянием, все же решила достичь нормальной массы тела и сбросила 20 кг в результате низкоуглеводной диеты, во время которой строго ограничивала себя в еде.

«Такая диета может быть очень небезопасной для организма. Нельзя назначать самим себе очень низкокалорийную диету, поскольку такое питание противоречит нашей природе. В рационе в достаточном количестве должны быть белки, жиры и углеводы. Длительно употреблять большое количество белка также не рекомендуется: это чревато повышением уровня мочевой кислоты в крови, образованием камней в почках и другими патологическими процессами. Углеводы — источник энергии, и если существенно ограничить их количество в рационе, то срыв неизбежен».