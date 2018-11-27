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Ольге Бузовой не хватает секса 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Ни для кого не секрет, что самая популярная девушка отечественного шоу-бизнеса Ольга Бузова уже больше двух лет не состоит в отношениях. Девушка признается, что после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым у неё не было партнеров в интимном плане.
Многие фанаты утверждают, что свою сексуальную неудовлетворённость Бузова откровенно показывает через свой Instagram. Ольга почти каждый день выставляет в сеть свои наполовину обнаженные фотографии.
Самое интересное, что в комментариях к этим снимкам поклонники советуют Бузовой поскорее найти себе любовника, чтобы подобные интимные кадры больше их не смущали.
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